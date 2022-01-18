İskender Pala, 2071'e uzanan romanı A-71'i ve yazarlık serüvenini anlattı

Yazar İskender Pala, Sina Çölü'nde 2023'te bir uçağın düşmesiyle başlayan, Viyana Kuşatması'ndan 2071'e kadar uzanan yeni kitabı A-71-i hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, yazmaya başlama hikayesini, çalışma prensiplerini ve Kapı Yayınları'ndan çıkan, Sina Çölü'nde 2023'te bir uçağın düşmesiyle başlayan, Viyana Kuşatması'ndan 2071'e kadar uzanan yeni kitabı hakkında, her ocak ayında, romanında işleyeceği konu hakkındaki 60 kitabı masasına koyduğunu aktaran Pala, 2-3 ay bu kitapları okuduğunu belirterek, "Okurken zaten kurgu kendiliğinden zihnimde canlanır. Kitabı yazmaya başladığımda aslında kitabın başıyla sonu zihnimde vardır. Yazma sürecim sadece bir daktilo işçiliğidir. İki ayda, mayıs ve haziranda yazarım ben bir romanı ama hazirandan sonra ocak ayına kadar en az 10 defa tekrar tekrar okurum. Dil, üslup, anlatım yönünden okurum. En güzel şekilde nasıl olabilecek ise o hale getirine kadar işçilik yaparım." ifadelerini kullandı.

"2 BİN 500 SAAT ÇALIŞTIM"

Bir roman yazmak için 2 bin 500 saat çalıştığının altını çizen usta edebiyatçı, şu bilgileri verdi:

"Ben, 'Sanat, sanat içindir.' görüşüne saygı duymakla beraber 'Sanat toplum içindir.' görüşünden yanayım. Yani ben bir sanat eseri ortaya koyuyorsam, bunun topluma bir yansıması olmalı, toplum bundan bir şey kazanmalı. Bir münevver olarak yapmam gereken, insanların zihinlerinde küçük değişiklikler, küçük fiskelerle farklı çemberler açmak ve farklı bakış açılarını geliştirmek. Bunun için diliniz, üslubunuz, anlatımınız, bilginiz ona göre düzenleniyor. Senede 2 bin 500 saat oturuyor, kendimi kapatıyorum. Misafir kabul etmiyor, misafirliğe gitmiyorum, zevklerimden ve heyecanlarımdan vazgeçiyorum. 2 bin 500 saat çalışıyorum ve bir roman ortaya çıkıyor. Zaten bir roman bu sürede yazılabilir. Diğer romancı arkadaşlarımın beş senede bir araya getirdiği 2 bin 500 saati, ben bir senede yoğunlaştırıyorum."





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"ROMAN BANA GÖRE ASİL BİR EĞLENCE"

Kitabın Viyana Kuşatması'ndan 2071'e uzanan bir hikayesi olduğunu vurgulayan Pala, "Bugün Türkiye ve Orta Doğu üzerinde oynanmak istenen oyunların neye matuf olarak oynandığını, dolayısıyla 2071 yılında bu oyunların hangilerinin tutup, hangilerinin tutmayacağının bir nevi öngörüsü. Bir kehanet değil. Hadiseleri değerlendirdiğimiz zaman gelecekte neler olabilir, neler olacak, nasıl şehirler kurulacak, nasıl insanlar yaşayacak, dünya hakimiyeti kimin olacak, nasıl bir yönetim olacak gibi soruların cevabını arıyor." diye konuştu. Usta yazar, teknolojiyle barışık olmadığı halde son romanından önce teknoloji terminolojisini öğrenmek için okumalar yaptığının altını çizdi.