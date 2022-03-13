İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılında Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Türk edebiyatının ve şiirinin en önemli temsilcilerinden saylıyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılında usta şairin hayatına göz atalım.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101'inci yılı. Mehmet Akif Ersoy, kendisine gelen ziyaretçilere "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek, miletin içinde bulunduğu durumu net biçimde ifade etti.

Usta şairi bu güzel ve anlamlı günde bir kez daha yad etmek istedik.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kısa kesitler...

Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran usta kalem; Buhara'dan Anadolu'ya gelen bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım ile Fatih Camisi medrese hocalarından Kosova doğumlu Mehmet Tahir Efendi'nin çocuğu olarak, 20 Aralık 1873'te İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.

Babasının ebced hesabıyla doğum tarihine karşılık gelen Ragif adını verdiği Ersoy, arkadaşlarının ve annesinin daha kolay telaffuz edildiği için kendisine seslendiği Akif ismini benimsedi.

Ersoy, rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydoldu. Babasını 1888'de kaybeden Ersoy'un ailesi, ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanmasıyla yoksulluğa düştü.

BAŞARILI EĞİTİM HAYATI

Usta şair, öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi'ni bıraktı. Yeni açılan veteriner yüksekokulunda Ziraat ve Baytar Mektebi'ne başlayan Ersoy, 1893'te mektebin baytarlık bölümünü birincilikle bitirdi.

Okul yıllarında spora da ilgi gösteren Ersoy, başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı.

BİR ACI: EVLAT KAYBI

Mehmet Akif Ersoy'un şiire olan ilgisi, okulun son iki yılında giderek artarken, çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı, bilinen ilk matbu eseri ise Hazine-i Fünun mecmuasında 1893'te yayınlanan bir gazel oldu. Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la 1898'de evlenen ve 3 kız, 3 erkek çocuğu olan Ersoy'un oğullarından biri, henüz 1.5 yaşındayken vefat etti.

BAŞYAZARLIK YAPTI

Şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam eden Ersoy'un, neşriyat alemine girişi, daha çok 1908'de "İkinci Meşrutiyet"in ilanıyla başladı. Ersoy, arkadaşları Eşref Edip ve Ebül'ula Mardin tarafından çıkarılan ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayınlanan "Sırat-ı Müstakim" dergisinin başyazarı oldu.

BÜTÜN ŞİİRLERİNİ SAFAHAT'TA TOPLADI

Şiirlerini 7 kitaptan oluşan Safahat adlı eserinde toplayan Ersoy, 1911'de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912'de yazdığı Süleymaniye Kürsüsünde adlı ikinci kitapta da Osmanlı aydınlarını anlattı.

Halkın Sesleri adlı üçüncü bölümü 1913'te kaleme alan Ersoy, Fatih Kürsüsünde'yi ise 1914'te yazdı.

Yazar ve şair Ersoy, 1917 tarihli Hatıralar ile I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli Asım'ın ardından, 7. bölüm olan Gölgeler'i 1933'te tamamladı.

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VERİLEN ÖDÜLÜ GERİ ÇEVİRDİ

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayınlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis'te okunupn ayakta dinlenen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildi.

Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Beyoğlu'nda bulunan Mısır Apartmanı'nda 27 Aralık 1936'da hayata veda etti.