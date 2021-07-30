İtalyan yazar Roberto Calasso hayatını kaybetti

Sevilen kitapların yazarı İtalyan edebiyatçı Roberto Calasso, hayata veda etti.

İtalyan yayıncı ve yazar Roberto Calasso, uzun bir hastalıktan sonra 80 yaşında Milano’da öldü. Yazarın ölümünü yayın kurulu başkanlığını yürüttüğü Adelphi Yayınevi duyurdu.

TANINAN USTA KALEM

Roberto Calasso, hukukçu Francesco Calasso’nun oğlu olarak 30 Mayıs 1941’de Floransa’da doğdu. Mario Praz ile İngiliz edebiyatından mezun olan Roberto Calasso, uluslararası alanda en çok tanınan İtalyan yazar, denemeci ve editörlerden biriydi.

YAYINEVİ KURDU

Uluslararası üne sahip bir yayınevi olan prestijli Adelphi’nin yayın kurulu başkanlığını yürüten Calasso’nun ‘K’, ‘Edebiyat ve Tanrılar’, ‘Ka’, ‘Kasch’ın Yıkılışı’, ‘Kadmos İle Harmonia’nın Düğünü’ gibi kitapları bulunmaktadır.

Calasso’nun son olarak iki gün önce çocukluğuyla ilgili ‘Memè Scianca’ adlı bir otobiyografik kitabı yayımlandı.