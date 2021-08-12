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    İzzet Yasar'ın bütün şiirleri Kuş Bakışı adlı tek kitapta bir araya geldi

    Üç yıl önce aramızdan ayrılan İzzet Yasar’ın tüm şiir kitapları ile dergi sayfalarında ve çekmecesinde kalmış şiirleri, Kuş Bakışı adı altında toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 10:59
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    İzzet Yasar'ın bütün şiirleri Kuş Bakışı adlı tek kitapta bir araya geldi

    Kuş Bakışı, şairin 1969-2018 yılları arasında yayınladığı Kanama (1974), Yeni Kuş Bakışı (1979), Ölü Kitap (1982), Dil Oyunları (2002), Asla Yazamayacaksın O Şiiri (2007), Başka Akıl Peşinde (2010), Şifa ile Taburcu (2018) kitaplarının yanı sıra daktiloya çekilip yayınlanmamış ya da çıktığı dergilerde kalmış şiirlerinden oluşuyor.

    ÇAĞDAŞ ŞİİRİN USTA İSMİ

    Çağdaş şiirimizin son elli yılında özel ve ayrıksı bir yeri olan İzzet Yasar; eleştirel, aykırı, alaycı tutumunu büyük bir ustalıkla şiirleştiriyor. "Büyük meseleler" onun şiirinde dilin ücra köşelerine taşınarak yeniden tanımlanıyor.

    Ece Ayhan’dan İlhan Berk’e Murat Belge’den Orhan Koçak’a pek çok şair ve eleştirmen, İzzet Yasar şiirini değerlendirdi.

    İşte ünlü isimlerim kitap hakkındaki görüşleri...

    İLHAN BERK

    "Bugün İzzet Yasar bir başına kapalı, çetin, lanetli bir şiiri sürdürüyor. Neredeyse, anlaşılmak, paylaşılmak istemiyor gibidir. Ya gerçek mi? Onun için şiirde asıl gerçek, gerçek olmamakta yatar çünkü."

    İzzet Yasar ın bütün şiirleri Kuş Bakışı adlı tek kitapta bir araya geldi #1

    Sayfa 232

    MURAT BELGE:

    "İzzet Yasar’ın ta başından beri değişmeyen bir özelliği, sesi hem bir uyum hem de Joyce’u akla getiren “akustik çağrışımlar” yapmak için kullanmasıdır. “Ne ulu uyanış ve ne kutlu unutuştu” derken birinci işlev, “Korkma bu erkek erk seni asla etmeyecek terk” derken daha çok ikinci işlevi ve henüz söylemediğim üçüncü işlevi öne çıkıyor: Bu üçüncüsü de gene çok yanlı mizahını ürettiği araçlardan biri."

    İzzet Yasar ın bütün şiirleri Kuş Bakışı adlı tek kitapta bir araya geldi #2

    Murat Belge

    ORHAN KOÇAK

    "Baba’nın Rejimi, Baba’nın Yasasıdır Yasar’ın hep didiştiği, kısaca Yasa. Bu durumda kendi soyadının yarattığı ironiyi fark etmemiş olamazdı; bolca yararlanmıştır bu uyuşmazlıktan, şiirini bu 'yasamayan yasarlık' konumuna çekilerek yaratmıştır – ş’leri de unutmadan."

    İzzet Yasar ın bütün şiirleri Kuş Bakışı adlı tek kitapta bir araya geldi #3

    Orhan Koçak

    İZZET YASAR

    "Ben 'yargılayan' durumunda olmak istemiyorum. Şiirimizin yakın tarihi üstüne fikir beyan etmek istemiyorum. Behçet Necatigil’in dediği gibi, biz işimize bakalım. Mızmız ya da hırçın, iyi şiir yazmaya çalışalım. Yargıyı zaman verir. Eninde sonunda iyi şiir kötü şiiri kovar."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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