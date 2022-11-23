James Matthew Barrie'nın dünya klasiği: Peter Pan

İskoç romancı James Matthew Barrie'nın Peter Pan kitabı, çocuklar için yazılmış önemli dünya klasikleri arasında yer alıyor.

Kayıp gölgesinin peşine düşen Peter Pan adlı küçük bir çocuk, Wendy, Michael ve John adlı üç kardeşin odalarına dalar. Uzun uğraşlardan sonra Wendy, Peter'ın çılgın gölgesini geri getirmeyi başarır ve karşılığında Peter üç kardeşe, Var Olmayan Ülke adını verdiği yerdeki evine kadar kendisine eşlik etmelerini teklif eder.

Bir fantezi ve eğlence dünyası olan Var Olmayan Ülke, Peter ve yaşlanmayan kayıp çocuklar grubuyla birlikte Wendy ve kardeşleri için her an harikalar yaratır, ancak Var Olmayan Ülke'nin sunduğu ihtişamla birlikte kötü Kaptan Kanca da pusuda beklemektedir...

Büyülü Peter Pan, Darling ailesinin çocukları Wendy, John ve Michael'ın yatak odasına gelir. Çocuklara uçmayı öğrettikten sonra, onları Var Olmayan Ülke’ye götürür. Çocuklar orada Kızılderililer, kurtlar, deniz kızları ve korsanlarla karşılaşırlar. Korsanların lideri uğursuz Kaptan Kanca'dır.





James Matthew Barrie

Dünya klasiği

Bir sürü serüvenden sonra, Peter, Wendy ve çocuklar Kaptan Kanca ve tayfalarıyla savaşırken, öykünün heyecanı doruk noktasına ulaşır. Büyümeyi reddeden, sonsuza dek çocuk kalan Peter Pan, hem çocuklar hem de yetişkinler için, hayallerin başladığı yer olmayı başarabilen bir dünya klasiğidir.







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Ölümsüz eser

J.M. Barrie'nin ölümsüz eseri Peter Pan, yüz yılı aşkın bir süredir her yaştan okuyucuyu büyülüyor ve eğlendiriyor; masal tüm zamanların en çok uyarlanan eserlerinden biri olmaya devam ediyor.