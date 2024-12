Jenny Diski’nin iki Amerika seyahatini kapsayan kitabı: Trendeki Yabancı

Haber Merkezi

Trendeki Yabancı, Jenny Diski’nin iki Amerika seyahatini kapsıyor. İki gezi, birkaç tren çokça yabancı ve içilen sayısız sigara. İlki tesadüfi bir yolculukken, New York’ta başlayıp New York’ta sonlanacak bir daire çizdiği ve ABD’nin çevre hattını tamamen dolaştığı ikinci gezi tamamen planlıdır. Diski, bir deneyimin tekrarını düşler.

Trenlerin sigara içilen vagonlarında vakit geçirir en çok. Her trenin sigara vagonu farklıdır ve hepsinin kendi hikâyesi vardır. Birbirini tanımayan insanların ortak bir amaç uğruna bir araya geldiği, hızla samimi olunabilen bir acayiplikler vagonudur orası.

Sert bir ergenlik yaşamış olan Diski, gençliğinde başından geçen akıl hastanesi deneyimiyle trenlerin sigara içme vagonundaki biz duygusunu kıyaslar. Vagonlardan, istasyonlardan ve yabancılardan yola çıkarak hayatın muhasebesini yapar.

Sayfa: 325

YAZAR HAKKINDA...

İngiliz kadın romancı ve yazar. Kaleme aldığı Nothing Natural ve Rainforest adlı eserleri ile bilinir. Yazar Diski was born in Londra'da doğdu. 2013'te ölen İngiliz Doris Lessing'i kendisine örnek alıp onun eserlerinden faydalandı.

Diski Londra Kolej Üniversitesi'nden mezun oldu. 1970'li ve 1980'li yıllarda eğitim kurumlarında öğretmenlikte uğraştı.

ÖDÜLLÜ ROMANCI

Diski çevirisini yapıp kaleme aldığı London Review of Books ve koleksiyon seser Don't and A View from the Bed ile 2003'te Thomas Cook Travel Kitap Ödülü'nü kazandı.

Haziran 2014'te faal yazarlık dönemini sona erdiren Diski, yakalandığı kansere yenilerek 28 Nisan 2016'da 68 yaşında öldü.

Ne yazarsa yazsın, Diski sayfalarda kendi kadınıydı, başkaları gibi konuşmaktan acizdi. London Review of Books'taki köşe yazıları mutluluk, Güney Afrika, sosyal psikoloji, örgü örme, yaşlılık ve kediler gibi çeşitli konulardaki serbest gezileri ustalık gerektiren performanslardı.

KAYBEDİYORUM, KAZANMIYORUM...

Özgün, fikir sahibi ve asiydi. LRB'de, ameliyat edilemez kanser teşhisi hakkında yazarken bunu açıkça söyledi: "Hiçbir koşulda kimse kanserle savaşımı kaybettiğimi söyleyemez. Ya da cesurca katlandığımı. Savaşmıyorum, kaybediyorum, kazanmıyorum ya da katlanmıyorum."