BM, İsrail'in ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yerinden edilenlerin sayısını açıkladı

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor..

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

ÇOK SAYIDA SİVİL CAN KAYBI

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail'in durmaksızın saldırılarına devam ettiğini, bunun çok sayıda sivil can kaybına yol açtığını kaydetti.

Ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirten Dujarric, sürekli olarak yerinden edilen Gazze halkının giderek daha küçük alanlara sıkıştırıldığını ve temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını dile getirdi.

YAKLAŞIK 400 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Dujarric, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Bunun Gazze halkının yaklaşık yüzde 18'ine tekabül ettiğini aktaran Dujarric, söz konusu kişilerin güvenlikleri için hiçbir düzenleme yapılmadığını, İsrail'in bu kişilerin yaşamlarından sorumlu olduğunu ifade etti.

Dujarric, tüm insani yardımların girişlerinin de İsrail tarafından rutin bir şekilde engellendiğini, buna aşılar, gıda ve yakıtın da dahil olduğunu vurguladı.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını öldürdüğünün görüldüğü videoya ilişkin ise Dujarric, "Her izleyen gibi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de şok oldu." dedi.

Dujarric, Guterres'in olayın bağımsız, şeffaf ve etkili bir şekilde soruşturulmasını talep ettiğini anımsattı.