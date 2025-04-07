Husiler, Kızıldeniz’de ABD savaş gemilerini vurdu

İHA

Yemen’de İran’ın desteğini alan Husi güçleri, Kızıldeniz’deki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, yaptıkları son açıklamada, bölgede görev yapan ABD donanmasına ait iki destroyerin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İSRAİL KIYILARINA DA SALDIRDILAR

Saree, yalnızca Kızıldeniz’le sınırlı kalmadıklarını, İsrail’in Yafa kıyılarına da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini belirtti. Bu saldırıların özellikle dikkat çektiği nokta, bölgesel gerilimin sadece deniz hattında değil, aynı zamanda İsrail içlerine kadar uzanıyor olması.

Gerçekleşen saldırılarda herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Ancak bölgedeki güvenlik dengesi açısından bu eylemlerin ciddi yankı uyandırması bekleniyor.