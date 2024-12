Joan Kim Erkan’dan hayatın küçük anlarına dokunan, ilham verici bir kitap: Kim Bilir

Haber Merkezi

Joan Kim Erkan, kişisel deneyimlerini ve yıllar boyunca biriktirdiği değerli düşüncelerini bu kitapta okuyucularıyla paylaşıyor. Hayatın küçük detaylarında saklı mutlulukları keşfetmek, bireysel dönüşüm yollarını anlamak ve zorlukların üstesinden gelmek için ilham verici bir kılavuz niteliği taşıyan eser, derinliği ve sıcak anlatımıyla dikkat çekiyor.

Bu kitabın tüm geliri, yazarın isteğiyle Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’ye (OMM) bağışlanacaktır. Bu anlamlı katkı, hem sanat dünyasına hem de okuyucularına ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

Joan Kim Erkan, Galler doğumlu bir yazar ve eğitimci. Türkiye’de yaşadığı deneyimleri ve gözlemlerini kaleme alan Erkan, yaşamı anlamlı, üretken ve sağlıklı bir şekilde sürdürmenin önemine inanıyor.

Sayfa: 184

DEĞİŞME GÜCÜ

Değişme gücünüzü asla hafife almayın. İnsanların asıl sihri ve gizemi, ne kadar bunaltıcı olursa olsun her durumla baş edebilme, uyumlanma ve değişebilme kapasitesi ile cesaretindedir.

Açık görüşlü olmaya ve değişime uyum sağlamaya istekli olmak, yaşama mizah katmak, hatalardan ders çıkarmak, zihni, bedeni ve düşünceleri kontrol edebilmek, neşeyle hayatı adımlayabilmek iyi hissetmenin küçük sırları.

Joan Kim Erkan

SIRA DIŞI BİR HAYATIN KAHRAMANLARI

Galler’de başlayan ve Türkiye’de geçen sıra dışı bir hayatın kahramanı Joan Kim Erkan’ın nazik ve sevgi dolu satırları samimi bir inançla yola devam etme konusunda size ilham verecek. Bu kitap kendini aşırı baskı altında hisseden, sürekli kaygılarıyla mücadele etmek zorunda kalan ve geleceğe endişeyle bakanlara aslında olabilecekleri en iyi halde olduklarını hatırlatacak.

Eşsiz deneyimlerin melodisi sizi sararak başka dünyalara taşıyacak, her an her birimizi çevreleyen o eşsiz sevinci kucaklamanızı sağlayacak.