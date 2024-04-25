Jose Saramago'nun Körlük romanı 2023 yılında en çok okunan kitap oldu Nobel Edebiyat Ödüllü romancı Portekizli yazar Jose Saramago'nun adıyla özdeşleşen kitabı olan Körlük, 2023 yılının en çok okunan kitap oldu. Yazarın Körlük romanı yayınlandığında edebiyat dünyasında büyük etki yarattı.

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Türk Kütüphaneciler Derneği, kütüphane okurlarının 2023 yılında en çok okuduğu kitapları sıraladı. Yetişkin kategorisinde en çok okunan kitap, yazar José Saramago'nun yazdığı Körlük romanı oldu.

TKD, 81 ilde bin 257 halk kütüphanesinden alınan istatistiklere göre 2023 yılında en çok okunan kitapları düzenlenen ödül töreni ile açıkladı.

Buna göre yetişkinler kategorisinde geçen yıl en çok okunan kitap, yazar Jose Saramago’nun Körlük adlı romanı oldu. Körlük'ü sırasıyla Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi, Ahmet Ümit’in Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zülfü Livaneli’nin Kardeşimin Hikâyesi” ve Ahmet Ümit’in Kırlangıç Çığlığı kitapları takip etti.

Körlük...

Portekiz edebiyatıdan Jose Saramago’nun Körlük kitabı, körlüğün bulaşıcı bir hastalık olarak bütün topluma yayılışını konu edinir.

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışıkta bekleyen isimsiz biri, yeşilin yanmasını beklerken aniden kör olur. Şunu belirtmekte fayda var ki, romanda herhangi bir yer ismi, cadde, sokak, şehir ve insanların isimleri yoktur. Bu da romanın en önemli özelliğidir.

Bir an dünyası kararan isimsiz karakter neye uğradığını şaşırır. Arkasında çalan araba kornalarına aldırış etmeden kendisini dışarıya atar. Yakında tüm şehri hızla, etkisi altına alacak olan körlük böyle başlar.

Trafiği kilitleyen sürücünün yardımına koşan çevredeki insanlar bu kişiye dokunur dokunmaz görme yetisini kaybederler. Böylece dalga dalga tüm şehir körleşmektedir.

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Bir metafor olarak körlük

Yazar, burada körlüğü bir metafor olarak kullanır. Asıl vermek istediği ana fikir, insanların duyarsızlığı, bencilliğine dikkat çekmektir. Gelişen olaylara kayıtsız kalan lümpen topluma sert bir eleştiridir.

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