Katie Mack'ın Her Şeyin Sonu kitabıyla iyimser ve maceralı bir seyahat

Katie Mack'ın Her Şeyin Sonu kitabıyla iyimser ve maceralı bir seyahat

Her Şeyin Sonu, tüm bildiklerimizin en ucuna doğru uzanan, çılgınca eğlenceli, şaşılacak derecede neşeli ve macera dolu bir kitap olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Tüm bildiklerimizin en ucuna doğru uzanan, çılgınca eğlenceli, şaşılacak derecede neşeli ve iyimser bir seyahate çıkıyoruz bu kitapla...

Astrofiziğin parlayan yıldızı Dr. Katie Mack’in 2020 yılında pek çok önde gelen yayın organı tarafından yılın kitapları seçkisine dahil edilip 14 dile çevrilen kitabı Her Şeyin Sonu (Astrofiziksel Manada) / The End Of Everything'i çok beğeneceksiniz.

Hayret verici bir gezi

Mack, capcanlı, esprili dili ve mizah anlayışıyla bizi kozmosun beş olası finaline –Büyük Çöküş, Sıcak Ölüm, Vakum Bozunumu, Büyük Yırtılma ve Sekme doğru hayret verici bir geziye çıkarıyor.

Aciz faniler

Patlayan yıldızlar ve sıçrayan evrenler arasında Mack, aciz faniler olarak yolun sonunu değiştiremesek de en azından ne olup bittiğini birazcık kavramaya başlayabileceğimizi gösteriyor.

"O kadar iyi bir kitap ki..."

“Evrenin her an yok olabileceğini anlatıyor ama o kadar iyi bir kitap ki, en azından okumanız bitene kadar yok olmasın istiyorsunuz.”

Alexandra Petri, Washington Post