Kazım Albayrak'ın yazdığı, okunası el kitabı: İslami Hareketin Temelleri Kazım Albayrak'ın kaleme aldığı İslami Hareketin Temelleri ve Gölge'den Akıncı Güç'e üst başlığını taşıyan kitap, önemli kaynak özelliği taşıyor. Geçmişten günümüze İslami kesimin hareketlerini mercek altına alan bu çalışmada pek çok sorunun cevabını bulmakla beraber; yeni bakış açıları da kazanacaksınız.

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Yazar Kâzım Albayrak’ın kaleminden Gölge’den Akıncı Güç’e İslami Hareketin Temelleri. Eser Kökler Kitapevi’nden çıktı. Kitap raflarındaki yerini alan bu eseri yakından tanıyalım...

İslamcı Hareketin aksiyona geçtiği, diğer ideolojik kesimlere alternatif bir güç olmaya dair önemli adımlar attığı 1975-1980 dönemini ayrıntılı bir biçimde muhasebe etmek, daha sonrasını tutarlı değerlendirebilmek için önemlidir.

Zira nereden gelindiğine dair tutarlı bir muhteva ve muhasebe olmazsa, nereye gidileceğinin de istikameti belirlenemez.

Türkiye'de Akıncı Hareketi

12 Eylül 1980 öncesi ortam için söylenen, "Sağ-sol kavgası içinde gençlik harcandı." ifadeleri, Akıncı Gençlik için doğru değildir.

Bilakis bu siyasî hareketlilik içinde, öncelikle Salih Mirzabeyoğlu'nun temellendirdiği, kavramsallaştırdığı ve aksiyon tavrına büründürdüğü Akıncı Hareket doğmuştur.

Cumhuriyet döneminde Necip Fazıl'ın Büyük Doğu mücadelesiyle başlayan İslamcı Hareket, gençlik planında aksiyon ruhuyla 1975 yılında önce Gölge, sonra da Akıncı Güç Dergileri ile sağlıklı bir yapıya yönelmiştir.

Sayfa: 376

Titizlikle hazırlanan kitap

1975-1980 döneminin canlı tanığı tarafından ve akademik disiplinle kaleme alınan bu çalışmanın dört bölümünde, Gölge ve Akıncı Güç dergileri ve hareketi ayrıntılı bir şekilde inceleniyor, hem belgeler hem de dönemin canlı tanıklıklarına başvuruluyor.

Son bölümünde ise Gölge ve Akıncı Güçün devamı niteliğinde İbda fikriyatı ve Salih Mirzabeyoğlu ana hatlarıyla tanıtılıyor.

Kaynak özellikte

Bir anlamda hatıra akıcılığına sahip olan bu eser aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi İslâmcı Mücadele tarihine dair önemli bir kaynak niteliği taşıyor.