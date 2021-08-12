İki yeni kısa klasik: Âdem ile Havva'nın Güncesi ve Neden Bu Kadar Akıllıyım

İki yeni kısa klasik: Âdem ile Havva'nın Güncesi ve Neden Bu Kadar Akıllıyım

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler, çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Can Yayınları'nın sevilen kısa klasik serisi, her ay olduğu gibi bu ay da devam ediyor.

İki yeni klasiği tanıyalım...

ADEM İLE HAVVA'NIN GÜNCESİ

Mark Twain'nin kendine has mizahıyla yeniden anlattığı Âdem ile Havva'nın hikâyesinde, aşkın ve ortak bir yaşam sürdürme mücadelesinin, insanlığın en ilkel çağında da bugünkünden pek farklı olmadığını vurguluyor. Kadın erkek ilişkileri hep böylesine karmaşık mıydı?

Mark Twain, soruyu yanıtlamak için bilinen en eski âşıklara çevirir gözlerini ve Amerikan edebiyatının en samimi aşk hikâyelerinden biri başlar. Âdem ile Havva kendilerini yeryüzünde bulur.

Sayfa: 80

YABANCI DÜNYADA TUHAF VARLIKLAR

Bu yabancı dünyadaki yaşamı ve tuhaf varlıkları tanımaya çalışırken bir de aşk çıkar başlarına. Günümüz gündelik yaşantısının sıkıntılarına pek benzemese de hayatta kalmak için türlü mücadeleler vermek zorundadırlar.

Fakat karşı cinsi anlamak ve birlikteliği sürdürmeye çalışmak onlar için doğada var olmaktan çok daha zorlayıcıdır. Kimi zaman sevdiğinin gönlünü almak, doğada ateş yakmaktan daha uğraştırıcı olabilir.

ABD'li yazar Mark Twain

NEDEN BU KADAR AKILLIYIM?

Neden Bu Kadar Akıllıyım? Nietzsche'nin polemiğe girdiği ahlak, özgür irade, Tanrı gibi yerleşik kavramları yeniden tanımlıyor.



Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin otobiyografik nitelikte kurguladığı Ecce Homo'dan bir kesit olan Neden Bu Kadar Akıllıyım, filozofun kendisiyle ve eserlerine konu olan düşünce biçimiyle hesaplaşmasına dayanır.





Friedrich Nietzsche

SORULARIN ÖTESİNDE BİR KİTAP

Bu kitapta yer verdiğimiz "Neden Bu Kadar Akıllıyım?", "Neden Bu Kadar Bilgeyim?" ve "Neden Bu Kadar İyi Kitaplar Yazıyorum?" başlıkları, bir soru olmanın ötesinde, Nietzsche'nin kendini prototip insan olarak sunduğu eserinin belkemiğini oluşturur.





Sayfa: 64

SON HESAPLAŞMA...

Hıristiyanlık ve değer kavramlarının sorgulandığı; ahlak, özgür irade, Tanrı gibi anlam alanı sabitlenmiş kavramların tartışmaya açıldığı Neden Bu Kadar Akıllıyım, Nietzsche'nin zihinsel yetilerini yitirmeden önce giriştiği son hesaplaşmadır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com