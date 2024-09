Kısa ve acılarla dolu hayat süren Prenses Diana'yı anlatan kitap: Prenses Diana'nın Kayıp Sırları Şaşalı bir evlilik, skandallarla çalkalanan bir süreç ve esrarengiz bir kaza... Aldatıldı, boşandı, kendine yeni bir hayat kurdu. Evet bunlar Galler Prensesi Prenses Diana'nın hayatından sadece bir kesit. Danışmanı ve en yakınlarından olan Andrew Morton, prensesin bilinmeyenlerini, Prenses Diana'nın Kayıp Sırları kitabında anlattı.

Her kadın gibi Prenses Diana da mutlu bir evlilik istiyordu. Onu koruyup, kollayacak; her zaman yanında olan birisiyle hayatını birleştirmek istiyordu. He ne kadar prenses de olsanız kadınsı güdüler burada da ortaya çıkacaktı. En yakınlarından olan gazeteci ve danışmanı Andrew Morton, güzel prensesin bütün bilinmeyenlerini Prenses Diana'nın Kayıp Sırları kitabında anlatıyor.

Prensesin doğumundan evliliğine, yaşadığı çalkantılı ve hayattan ölümüne kadar olan süreci bu kitapta bir bir anlatılıyor. Yaşadığı hayat kadar ölümü de çok konuşulan Prenses Diana'nın üzerindeki sır perdesi aralanıyor; gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Prensesin hayatıyla ilgili filmler ve diziler çekildi; pek çok kitap yazıldı.

Ölümünün üzerindeki sır perdesi hep kapalı olan prensesin esrarengiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi, bir komplo teorisi olarak tarihteki yerini aldı. Diana'nın bu sözleri aslında hayatının bir dönem noktasıdır;

“İlk günden beri asla bir sonraki kraliçe olamayacağımı biliyordum.”

Kalbinde çok büyük umutlar vardı. Onu çok sevecek, koruyup kollayacak, adımlarında ve kararlarında kendisini destekleyecek bir adamla evlenecek ve çok mutlu olacaktı. Ancak kaderin, onun için planları bambaşkaydı.

Kendisinin de söylediği gibi, on iki ila on beş sene sürecek olan Galler Prensesliği boyunca yeme bozukluğundan eşi Prens Charles’ın sadakatsizliğine, Kraliyet Ailesi tarafından dışlanmaktan medyanın bunaltıcı ilgisine kadar sayısız sorunla başa çıkmak zorunda kaldı. Tüm bu süreç boyunca da tek dayanağı, her şeyden çok değer verdiği çocuklarıydı.

HALK ÜZERİNDE SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Kısa ve acılarla dolu bir hayat sürmüş olsa da Diana, Kraliyet Ailesi, kraliyet sistemi ve halk üzerinde silinmez bir iz bıraktı; halkın ve gönüllerin prensesi oldu.

Ölümünün üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, Galler Prensesi Diana, yalnızca anılarımızda değil, aynı zamanda Prens William ve Prens Harry’nin hayatlarında, yaptıkları ve yapacakları işlerde yaşamaya devam edecek.

Prens Harry’nin söylediği gibi;

“Umuyorum ki, şimdi yaptıklarımızla büyük bir gurur duyarak,

gözlerinde yaşlarla bize bakıyordur.”

ALDATILDI, BOŞANDI, ACILAR YAŞADI...

Galler Prensesi Diana... Tüm dünyanın hayran olduğu Diana, henüz bu kadar ses getireceğinden habersiz 1981 yılında Prens Charles ile evlendi. Diana ve Charles'in düğünü o dönem televizyon ekranlarında yayınlandı ve binlerce kişi tarafından da takip edildi.

Diana aşık olarak evlendiği Charles tarafından aldatıldı ve boşanmaya kadar giden süreç içerisinde acı olaylar yaşadı.

Başından beri sağlıksız ve sorunlu giden evliliğini kurtarmak için çabalayan Diana, 1996 yılında boşandı. Diana boşanmasına rağmen gözdelikten düşmedi. Yani o dönem halkın sevgilisi olma yolunda emin adımlarla ilerledi.

Özgürlüğüne her zaman düşkün olan ve kraliyet kurallarını önemsemeyen Diana, 1997 yılında Dodi Al Fayed'le birkaç tatile çıktı. Dodi, Diana'nın boşandıktan sonraki aşklarından birisiydi.

ESRARENGİZ BİR KAZA...

Bu tatil aslında Diana'nın sonu oldu diyebiliriz. Diana ve Dodi, geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Diana'nın aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ona olan sevgi ve saygı ise asla bitmedi. Güzel ismin hayatına dair acı itiraflar ise ölümünden sonra gündeme geldi ve herkes kraliçeyi suçladı.

