Klasikler dizisi genişlemeye devam ediyor

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Kitap okumak klasik okumak demek olmasa da; klasik kitap okunmadan okunana diğer kitapların bir anlamı olmaz zira. Bunun için Kırmızı Kedi Yayınevi yani klasik kitapları yayınlamaya devam ediyor.

Okurlarla buluşan iki yeni kitabı kısaca tanıyalım...

KOSTANTİNNİYE SEYEHATİ

Sayfa: 72

1851’de Moby Dick’i yayımladıktan sonra Herman Melville hem okurlarını hayal kırıklığına uğratan kimi yeni eserleri dolayısıyla başarısız yazar olarak adlandırılmaya başlanmış, hem de içinden çıkılmaz bir buhran dönemine girmiştir. Bir süre sonra eşi Lizzie Shaw Melville’in yardımıyla Akdeniz ve Avrupa’yı içeren bir “büyük tur”a çıkar. 11 Ekim 1856 tarihinde önce Liverpool’a varır, oradan Akdeniz ve “Kutsal Topraklar”ı kapsayan bir seyahat gerçekleştirir. 20 Mayıs 1857’de sona eren altı aylık bir seyahattir bu. Başta epik şiiri

İSTANBUL'A DAİR GÖRSELLER

Clarel olmak üzere kimi şiirlerine ilham veren “Kutsal Topraklar”ı ziyaretinden önce yaklaşık bir ay Konstantiniyye’yi (İstanbul) gezer. 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanacak birçok büyük toplumsal hadiseden önce başkentin zengin kozmopolit kimliğine, kendi halinde yaşayışına ve doğasına hayran kalan Melville, günlüğüne birbirinden önemli gözlemlerini not eder. Elinizdeki Konstantiniyye Seyahati başlıklı bu kitap , seyahatin 19 Kasım 1856-22 Aralık 1856 tarihleri arasındaki kısmından oluşuyor. Üstelik Melville’in tanık olduğu İstanbul’a dair dönem görselleri eşliğinde.

EKSELANSLARI HALİL BEY'İN ESKİ VE MODERN TABLO KOLAKSİYONU

Sayfa: 112

Vaktiyle Paris’in elit çevrelerinde hakkında “Şark masallarından bir prens” tarzı sözler edilen, koleksiyoner, kumarbaz ve diplomat Halil Şerif Bey (1831-1879), eşsiz resim koleksiyonunu 1868 Ocak ayında, Paris’te, üç gün sürecek bir müzayedeyle satışa çıkarır. Kimler yoktur ki bu koleksiyonda: Courbet, Delacroix, Fromentin, Ingres, Gérôme, Isabey, Meissonier, Troyon, van Goyen, Watteau…

Halil Şerif Bey’in koleksiyonunu yakından bilen dostu, dönemin ünlü şairi ve yazarı, bir İstanbul seyahatnamesi de olan Théophile Gautier, bizzat kaleme aldığı satış kataloğunun sunumunda birçok tabloya ayrı ayrı değinir ve resimlerle ilgili yorumlar yapar.

Bütün resimlerin açıklamalı kataloğunun da bulunduğu Ekselansları Halil Bey’in Eski ve Modern Tablo Koleksiyonu, sıra dışı bir Osmanlının hayatından bir kesit olduğu kadar, dönemin Paris’inin sanat piyasasına dair de fikir verir.