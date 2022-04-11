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    Kör Baykuş romanının yazarı Sadık Hidayet'in ölüm yıl dönümü

    İranlı yazar Sadık Hidayet, modern İran edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. sadık Hidayet'in bugün 71'inci ölüm yıl dönümü.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:45
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    Kör Baykuş romanının yazarı Sadık Hidayet'in ölüm yıl dönümü

    Usta yazar Sadık Hidayet, 17 Şubat 1903’te Tahran’da doğdu. Edebiyat alanında isim yapmış bir aileye mensuptur. Babası İ‘tizâdü’l-Mülk Hidâyet Kulı Han, Hidâyet kabilesinin kurucusu Rızâ Kulı Han Hidâyet’in torunudur. Sâdık Hidâyet, ilk öğrenimini Medrese-i İlmiyye’de ve orta öğrenimini Dârülfünun’da tamamladıktan sonra Tahran’daki Saint Louis Lisesi’nde okudu.

    1925’te gittiği Belçika’da ve ardından Fransa’da inşaat mühendisliği okumaya başladı. Bu sırada Avrupa’nın önde gelen aydınlarıyla tanıştı. Ancak edebiyata olan ilgisi onu mühendislikten vazgeçirdi. 1930’da öğrenimini yarıda bırakarak İran’a döndü.

    Kör Baykuş romanının yazarı Sadık Hidayet in ölüm yıl dönümü #1

    "Dörtler"

    Tahran’da Millî Banka, Pars Ajansı ve bazı şirketlerde kısa süreli görevler aldı. 1934’te Müctebâ Mînovî, Büzürg-i Alevî ve Mes‘ûd-i Ferzad ile “Dörtler” (Reb‘a) olarak bilinen edebiyat topluluğunu kurdu. 1936’da gittiği Bombay’da Pehlevî dilini ve Hint felsefesini öğrendi, ertesi yıl İran’a döndü.

    1938’de İran müziğini Batılı standartlara göre yeniden düzenlemek için kurulan İdâre-i Mûsikī-i Kişver’in sekreterliğine getirildi. Aynı zamanda Mecelle-i Mûsîḳī dergisinin yayın editörlerinden oldu. 1945’te Özbekistan’ın Taşkent ve diğer bazı şehirlerine gitti.

    Kör Baykuş romanının yazarı Sadık Hidayet in ölüm yıl dönümü #2

    Yazarlığının ikinci dönemi

    1940’tan sonra realist bir üslupla hikaye yazmaya başladı. Hikayelerini içeren Seg-i Vilgerd adlı eseri bu dönemin ürünüdür. Yazarlığının ikinci dönemindeki eserlerinde aşk ve mutluluğun her insanın hakkı olduğu, fakat gerçeğin böyle olmadığı düşüncesi hâkimdir.

    1941-1947 yılları arasındaki yazıları siyasî bir muhteva taşır. Arkadaşları Tudeh Partisi çevresindendi ve yazı yazdığı dergiler de sol ideolojiyi temsil ediyordu.

    Sadık Hidayet öldü

    Ancak zamanla yaptığı sert eleştirilerden sonra o çevreyle ilişkisini kesti. 1950 yılı sonlarında Paris’e gitti. Dört ay sonra içine düştüğü psikolojik bunalımın ardından 9 Nisan 1951’de evinde intihar etti ve Père Lachaise Mezarlığı’na defnedildi.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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