Kore edebiyatının ödüllü yıldızı Han Kang'dan bir isyan romanı: Veda Etmiyorum Kore edebiyatının dünyaya armağanı, Booker ödüllü Vejetaryen, Booker finalisti Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor'un yazarı Han Kang'dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman daha: Veda Etmiyorum.

ensonhaber.com

April Yayıncılık, bu ay uzun zamandır beklenen önemli bir romanı okurlarla buluşturuyor: Veda Etmiyorum...

Kore tarihinin karanlık bir dönemini her zamanki gibi ustalıkla edebiyatına konu edinen Han Kang, evrensel bir hikayeyi unutulmaz bir destana dönüştürüyor. Veda Etmiyorum yazarın Vejetaryen, Çocuk Geliyor ve Beyaz Kitap adlı kitaplarının ardından Türkiye'de yayınlanan dördüncü romanı. Yunanca Dersleri ve Sevgilinin Soğuk Eli adlı romanları da yakın zamanda yine April Yayıncılık tarafından okurlarla buluşturulacak.

Veda Etmiyorum'a dönersek, Kore edebiyatının dünyaya armağanı, Booker ödüllü Vejetaryen, Booker finalisti Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor'un yazarı Han Kang'dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman.

Çok satan yazardan

Uluslararası çoksatan yazar Han Kang’ın tüm dünyada ses getiren, son olarak Prix Mėdicis ve Prix Femina’ya layık görülen romanı Veda Etmiyorum, Güney Kore'nin bugünü ile acı dolu geçmişi arasında özümüzü bulacağımız bir yolculuğa davet.

Sayfa: 264

Güney Kore tarihinin karanlık zamanları

Üç kadının bakış açısından Güney Kore tarihinin en karanlık zamanlarını okuyacağız. Faili meçhullerin ve sivil katliamlarının damga vurduğu zamanları.

Jeju Adası’nda durmadan yağan kar ve dinmek bilmeyen fırtına eşliğinde hayatın sönmeyen ışığını arayacağız. Önümüzü görmemizi sağlayan, geride bırakılanlardan ve unutturulmaya çalışılanlardan yadigâr o ışığı.

Zamanlar arası salvolar atıyor, geçmiş ile bugünü edebiyatla örüyor Han Kang, jenerasyonlar boyu taşınan sırları bir romana sığdırıyor.

İsyanın romanı

Güney Kore'nin travmatik hafızası aydınlandıkça dünyanın dört bir yanındaki okurlar kendi coğrafyaları ile barışıyor. Dostluğa övgünün, travmalara saygının ve unutmaya isyanın romanı:

Veda Etmiyorum.

Yazar hakkında...

Gwangju’da doğdu ve on yaşında Seul’e taşındı. Yonsei Üniversitesi’nde Kore Edebiyatı eğitimi gördü. Yi Sang Literary Prize, Today’s Young Artist Award, Korean Literature Novel Award sahibi yazarın Baby Buddha ve Vejetaryen kitapları sinemaya da aktarıldı. Deborah Smith tarafından İngilizceye çevrilen Vejetaryen, Uluslararası Man Booker Ödülü’ne layık görüldü; New York Times Book Review, Entertainment Weekly, Publishers Weekly, Time, Huffington Post, Buzzfeed, Bookpage gibi gazete, dergi ve platformlar tarafından yılın en iyi kitapları arasında gösterildi. Vejetaryen’in ardından yayınlanan Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor adlı romanlarıyla da tüm dünyada geniş bir okur kitlesine ulaştı. Veda Etmiyorum adlı romanıyla Fransa’nın prestijli edebiyat ödülleri Prix Femina ve Prix Medicis’e layık görüldü.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com