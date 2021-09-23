Korsan kitap nasıl anlaşılır, hakkında bilinmesi gerekenler

Korsan her alanda karşımızda çıkıyor. Bu kitap olsa bile... Bunun için korsan kitap hakkında bilinmesi gerekenleri yazdık.

Ktap piyasasında korsan kitap satışı diye bir gerçek var. Ne yazık ki bu durum emek verilen kitap ve yazarı için fazlasıyla olumsuzluk teşkil ediyor.

Yazar ve çevirmenlerin günlerce emek vererek ortaya çıkardığı ürünün haksız kazançla elde ediliyor oluşunun önüne geçilmesi gerektiği fikrindeyiz.

Biz de size sahte bandrollü kitap ile orijinal kitap nasıl ayırt edilir, korsan kitap nasıl anlaşılır bunu anlatmak istedik. İşte sahte bandrol hakkında bilmeniz gerekenler.

BANDROL UYGULMASINA DİKKAT EDİN

Okuduğunuz kitaba ait bir bandrol yoksa bu kitaba birkaç faktör dışında korsan dememizin bir mahsuru yok.

Fakat bandrolü olan her kitaba orijinal dememiz de yanılgıya sebep olabilir. Çünkü basım dünyası gelişim gösterirken korsan kitap üreticilerinin de çalışıyor olduğunu unutmamamız lazım.

Başka bir kitaba ait bandrol, sahte bandrollü kitapta yer alarak karşımıza çıkabilir. Burada bandrol içerisinde yer alan tarih ile kitabın basım tarihilerini karşılaştırmakta fayda var.

KİTABIN PARÇALANMA KRİTERİ

Bu her zaman kesin bir çözüm sunmasa da çoğu zaman işe yarayabilir. Bunun dışında sahte bir bandrole karşı ,bandrolü çıkartmayı deneyebilirsiniz. Eğer bandrol çıkartıldığında parçalanıyor ise orijinal, parçalanmıyorsa sahte olduğuna dair fikir yürütülebilir.

KALİTESİZ BASKI, EKSİK SAYFALAR

Orijinal kitap alırken dikkat etmeniz gereken başka bir unsur da baskı ve sayfa kalitesidir. Aldığınız orijinal kitap kötü basıma sahip olabilir fakat hiçbir kitap korsan bir kitap kadar kötü bir basıma sahip olamaz.

Sayfalarda yer alan yazıların baskılarının kalitesizliği, sayfa hamurunun kalitesiz oluşu ve eksik sayfalar… Bunlar bandrolsüz kitap ile orijinal baskıyı ayırt edebilmeniz için size ipucu verecek.

YAPILAN BASIM HATALARI

Korsan kitaplarda simetri olmaz. Yazıların düzenli bir çizgide değil eğimli olduğunu fark ediyorsanız korsan bir kitapla karşı karşıyasınız demektir.

Ciltli ve korsan bir kitap almışsanız, sayfaların ciltten ayrılması sahte olduğunun anlaşılmasının bir diğer yoludur.

KESİM SORUNLARI BAŞI ÇEKER

Sahte bandrol kullanılan veya bandrol bulunmayan kitaplarda basım hatalarının yanı sıra kesim hataları da oldukça sıktır.

Eğer düzensiz bir kesim mevcutsa muhtemelen elinizdeki kitap sahte bir baskı ürünüdür. Çarpık kesim ve düzen genelde kitabın sahte olduğunu anlamanız için en kolay yollardan biridir.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com