Kütüphaneler sadece ders çalışmak için mi var

Kütüphaneler sadece ders çalışmak için mi var

Son yıllarda kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler çoğaldıkça, kütüphanelerin varlığı da sorgulanır hale geldi.

Kütüphaneye gidip kitap almak ya da araştırma yapmak günümüzde pek olası bir şey değil. Nitekim kütüphane artık ceplere sığdı ve neyi merak ediyorsak hemen cep telefonumuzu alıp bakar, öğreniriz ne öğrenmek istiyorsak...

Kütüphanelerin ders çalışma alanına dönmesi son yıllarda iyice çoğaldı. Öğrencilerin okuldan sonra gidip saatlerce ders çalışması ve neredyse hiç kitap okumamaları yeni bir tartışmayı doğurdu.

Oysa kütüphaneye gidip adımızı yazdırıp, ödünç kitap almak onu okumak ve geri getirmek yok olmakla karşı karşıya...

Kitap okumaya yer bulamamak

Kitapseverler hafta sonu ya da hafta içi belli günlerinde kütüphaneye gidip kitap okumak istiyorlar ama çoğu zaman boş yer bulamıyorlar. Öğrencilerin tıklım tıklım doldurdukları salonda yer bulmak neredeyse imkansız. Öte yandan sınavlar bittikten sonra öğrenciler kütüphaneye bir diğer sınava kadar pek uğramıyor.