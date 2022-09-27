Petrol
84.1
1.50%
Euro
17.805
0.40%
Dolar
18.4784
0.02%
Altın
972.61
1.00%
Borsa
3297
1.14%
Bitcoin
375.661
6.33%
BTXN Coin
10.03
7.27%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kütüphaneler sadece ders çalışmak için mi var

    Son yıllarda kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler çoğaldıkça, kütüphanelerin varlığı da sorgulanır hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütüphaneler sadece ders çalışmak için mi var

    Kütüphaneye gidip kitap almak ya da araştırma yapmak günümüzde pek olası bir şey değil. Nitekim kütüphane artık ceplere sığdı ve neyi merak ediyorsak hemen cep telefonumuzu alıp bakar, öğreniriz ne öğrenmek istiyorsak...

    Kütüphanelerin ders çalışma alanına dönmesi son yıllarda iyice çoğaldı. Öğrencilerin okuldan sonra gidip saatlerce ders çalışması ve neredyse hiç kitap okumamaları yeni bir tartışmayı doğurdu.

    Oysa kütüphaneye gidip adımızı yazdırıp, ödünç kitap almak onu okumak ve geri getirmek yok olmakla karşı karşıya...

    Kütüphaneler sadece ders çalışmak için mi var #1

    Kitap okumaya yer bulamamak

    Kitapseverler hafta sonu ya da hafta içi belli günlerinde kütüphaneye gidip kitap okumak istiyorlar ama çoğu zaman boş yer bulamıyorlar. Öğrencilerin tıklım tıklım doldurdukları salonda yer bulmak neredeyse imkansız. Öte yandan sınavlar bittikten sonra öğrenciler kütüphaneye bir diğer sınava kadar pek uğramıyor.


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Sayfa

    Hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Selçuk İnan: Ben olmasam Fenerbahçe şampiyon olabilirdi
    Futbol

    Selçuk İnan: Ben olmasam Fenerbahçe şampiyon olabilirdi

    Görüş Bildir