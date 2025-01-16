Lilia Hassaine, Aleni Yaşamlar adlı distopik romanında bir ailenin gizemini çözüyor

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Gazeteci, televizyon yorumcusu ve yazar Lilia Hassaine’ın sürükleyici distopik romanı Aleni Yaşamlar'nı çok seveceksiniz. Aniden ortadan kaybolan bir ailenin izini süren eski bir polis komiserinin hikâyesini takip eden roman, toplumun yüzeydeki uyumunun altında yatan gizli şiddet, adaletsizlik ve bireysel özgürlüklerin kaybı gibi konuları merkezine alıyor.

Hassaine’a Renaudot Liseliler Ödülü’nü kazandıran Aleni Yaşamlar, modern toplumun güvenlik ve mahremiyet dengesini sorgularken günümüz dünyasına ayna tutuyor.

Adalet bize ihanet etti. Güç sahipleri tarafından atanan yargıçların, masumiyet karinesinin ve zamanaşımının adaleti, geçmişin adaleti başarısız olmuştur.

En kırılgan olanları korumaktan aciz olan bu adalet sistemi, uzlaşılar içinde debelenip göz boyamaya çalışmıştır. Kaç suç unsuru bu şekilde görmezden gelinmiştir?

Kaç mağdur böylece feda edilmiştir? Bizler, saldırganlara karşı gösterdiğimiz hoşgörüyle, mağdurların ömür boyu cezalandırılmalarına sebep olduk. Ancak bu devir burada son bulmaktadır.

ADALET DUYGUSU VE İNSAN

Aleni Yaşamlar, adalet duygusu zedelenmiş bir toplumun daha güvenli ve huzurlu yaşama talebiyle duvarları yıkıp yerine camlar inşa ettiği yeni bir toplum ütopyası.

Her şeyin görünürleştiği, herkesin her şeye müdahale edebildiği yepyeni bir düzen söz konusu. Taciz, tecavüz, ensest, ev içi şiddet gibi suçların tümü artık geçmişte kalıyor. Toplumdaki tüm ilişkiler de görünen ve müdahale edilebilen bu yaşantının bir parçası.

SÜRÜKLEYİCİ DİSTOPİK ROMAN

Lilia Hassaine’ın kaleme aldığı bu sürükleyici distopik romanda, buharlaşmışçasına ortadan kaybolan bir ailenin izini sürerken şeffaflığın yarattığı ve reddedenleri dışladığı yeni bir diktatörlüğe şahit oluyoruz. Yazar, çağdaş toplum gerçekliğini sorgularken, güvenlik ve toplum huzuru ihtiyacını teknolojik ilerleme ve insan ruhunun karanlık doğası ikilemi üzerinden kurguluyor. Suçları yaratan gerçekten kapalı kapılar ardında olmamız mıdır?

Lilia Hassaine

YAZAR HAKKINDA...

1991 doğumlu Lilia Hassaine; gazeteci, televizyon yorumcusu ve yazardır. Arte televizyon kanalı ve Le Parisien, Le Monde gibi gazetelerde çalışmıştır. 2019 yılında okuyucularla buluşan ilk romanı L’œil du paon (Tavuskuşu Gözü) ile 2021 yılı Folio-Elle Ödülü’nü kazandı.

2021 yılında yayınlanan ikinci romanı Soleil amer (Tatsız Güneş), 2022 yılı Prix Lire Élire Ödülü ve 2022 yılı Caen Şehri Ödülüne layık görüldü. Soleil amer ayrıca 2021 yılında Goncourt Ödülü’ne aday gösterilen kitaplar arasında yer aldı. Son romanı Aleni Yaşamlar ile 2023 yılı Renaudot Liseliler Ödülü’nü almaya hak kazandı. Kitapları Éditions Gallimard tarafından yayınlandı.