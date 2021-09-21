Lisa Papp'ten çocuklar için sıcak bir hikaye: Madeline Finn ile Barınak Köpeği

Lisa Papp'ten çocuklar için sıcak bir hikaye: Madeline Finn ile Barınak Köpeği

Amerikalı yazar Lisa Papp’in kaleme aldığı, Berrak Buhara İdiman’ın çevirdiği Madeline Finn ile Barınak Köpeği, çocuklara hayvan sevgisinin önemini sıcacık bir hikâye ile gösteriyor.

Amerikalı yazar Lisa Papp’in, Children’s Choice Book of the Year ve Parents’ Choice Recommended Book ödülünü alarak 22 dile çevrilen; ülkemizde hep kitap etiketiyle yayınlanan Madeline Finn ile Kütüphane Köpeği’nin yeni macerası Madeline Finn ile Barınak Köpeği, Hep Kitap etiketiyle çocuk okurlarla buluşmaya hazır.

5 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN

5 yaş ve üstü çocuklara hitap eden Madeline Finn ile Barınak Köpeği kitabında, Madeline sonunda annesini ikna edip bir yavru köpek sahiplenir; elbette tüm sorumluluklarını üstlenmek koşuluyla. Artık yepyeni bir yavru köpeği ve bir sürü sorumluluğu vardır. Star’ı yürüyüşe çıkarması, beslemesi ve ona rahatça uyuyacağı bir yer ayarlaması gerekmektedir.





YENİ DOSTLUK VE BİR YUVA ARAYIŞI

Madeline bu yeni dostlukta, her şeyden önce sevginin önemini öğrenir ve barınakta uzun süre yuvalanmayı bekleyen köpeklere de yardım etmeye karar verir… Peki Madeline Finn onlara da bir yuva bulabilecek midir?

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com