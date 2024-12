Mahir Ünsal Eriş gençler için yazdı. Bin 9 Yüz Seksen 3

Mahir Ünsal Eriş’in usta kalemi, bu kez bir zaman yolculuğu yapıyor. 1983’te küçük bir sahil kasabasına gidip "Değişen biz miyiz yoksa zaman mı?" diye soruyor.

İnsanların, şehirlerin, konuştuğumuz dilin hatta kokuların ve renklerin bile nasıl değiştiğini gözler önüne seren bu kitap, şimdiye çok farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Sevilen yazar Mahir Ünsal Eriş’in ilk kurgu çocuk kitabına Rewhat Arslan'ın ilgi çekici çizimleri eşlik ediyor.

EŞSİZ BİR DENEYİM

Zamanda bir yolculuk yapacak olsanız yanınıza ne alırdınız? Bu soruya yazar “en iyi arkadaşımı” olarak cevap veriyor bu kitapta. Çünkü zaman değişse de gerçek arkadaşlık değişmiyor. İki insan arasındaki dostluk, değişime, zamana ve hatta varoluşumuza bile meydan okuyor. Ele aldığı konuya dair felsefi yaklaşımlara, teorilere de yer veren kitap, okuruna eşsiz bir deneyim sunuyor.

Sayfa: 132

Kitaptan tadımlık bölüm sunuyoruz;

BİR SÜPER KAHRAMAN

“Gelen Nail’di. Dünyadaki en eski iki arkadaşımdan biri. Bana göre bu dünyanın en yetenekli, en eğlenceli insanıdır. Üstelik elinden her iş gelen, herkesin çok sevdiği, herkesi çok seven ve her an herkesin hemen her türlü işine hiç düşünmeden koşan bir sü­per kahramandır. Her zamanki gülümseyen yüzüyle, uzandığım bankın yanına kadar geldi, bana elini uzattı. Uzanan elinden güç alarak doğruldum. Kendi ellerimle yaptığım için bacaklarından biri her zaman aksayan tahtımda yanıma ilişiverdi. N’aber?” dedi, zamanda yolculuk mu yine?”