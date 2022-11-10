Marcel Proust: Bu gece kitabıma son sözcüğünü yazdım, imdi ölebilirim artık

Yazar Ercan Yılmaz'ın kaleme aldığı Marcel Proust - Akıp Gider, Uzun Sürmez Mutluluğu Kötülerin adlı kitabı, yazarın düşünce ve yazı hayatına yer veriyor.

Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Ercan Yılmaz yaklaşık bir milyon iki yüz elli bin sözcük ve 3.000 sayfadan oluşan 20. yüzyıl edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen 7 ciltlik Kayıp Zamanın İzinde’yi yazan Marcel Proust’u anlatıyor.

"Bu gece kitabıma ‘Son’ sözcüğünü yazdım. Şimdi ölebilirim artık." dedikten kısa süre sonra, 18 Kasım 1922’de Paris’te ölen Proust’un edebiyat tarihine kazınmasını sağlayan yaşamına ve onu bu kadar özel kılan hikayesine tanık olmak isteyen herkes için eşsiz bir eser.

Fransız yazar Marcel Proust’un dünyaya geliş amacının yazmak olduğunu düşünmemiz için birçok neden var.

"Son sözcüğümü yazdım"

Yaşamının son üç yılını yatakta –yazarak– geçiren Proust, serinin ilk kitabını yayınlandıktan sonra dokuz yılda Kayıp Zamanın İzinde’yi tamamlayıp, "Son sözcüğünü yazdım Céleste, artık ölebilirim" dedikten birkaç ay sonra öldü.

Ölümünden sonra yayınlanacak dört kitabı da eksiksiz bitirmenin gururuyla dünyayı terk ettiğinde henüz 51 yaşındaydı. Aşk, müzik ve edebiyatla güçlendirdiği hayatında askerlik, düello ve kavgalar da vardı.

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Başyapıt: Kayıp Zamanın İzinde

Proust, rağmenlerin daima gizli çünküler olduğunu aklında tutarak kaleme aldı Kayıp Zamanın İzinde’yi. Yedi ciltten oluşan seriden hangi kitabın kapağını açarsanız açın her yönüyle devasa bir yapıtın içinde olduğunuzu bir harf boyunca bile unutamazsınız. Akıl almaz uzunluktaki cümleleri ve betimlemeleriyle yarattığı karakterlere hayat verirken hem ressamdır hem de hepsinin en yakını.