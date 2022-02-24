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    Mario Vargas Llosa'nın Dünya Sonu Savaşı romanı

    Perulu Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa'nın Dünya Sonu Savaşı adlı dev romanı, yazarın en önemli tarihsel romanalarından birini teşkil ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:38
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    Mario Vargas Llosa'nın Dünya Sonu Savaşı romanı

    2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın dört büyük tarihsel romanından biri olan Dünya Sonu Savaşı, bizi kuraklığın ve köleliğin pençesinden kurtulmaya çalışan 19. yüzyıl Brezilya'sında yoksulları dinî söylemleriyle sürükleyen karizmatik bir figürün, aşırı dinci Vaiz Antônio'nun dünyasıyla tanıştırıyor.

    Dünyanın sonunun geldiğini vaaz eden, ihtişamlı ve acımasız Brezilya İmparatorluğu'nun çöküşünü şeytan ve karanlık dış mihrakların bir oyunu olarak açıklayan Antônio, onu ölümüne destekleyen taraftarlar ediniyor. Takipçilerinin devletin askerî güçleriyle mücadeleleri, gittikçe acımasızlaşan bir şiddet sarmalı yaratıyor.

    Mario Vargas Llosa nın Dünya Sonu Savaşı romanı #1

    Mario Vargas Llosa

    ROBERTO BLOOM'DAN ÖVGÜ

    Tarihin motifleri içinde bireyin sancılarını ve özgürlük mücadelelerini resmetmenin ustası Mario Vargas Llosa'nın bu kitabını Şilili romancı Roberto Bolaño onun başyapıtı olarak nitelendirmiş, Amerikalı eleştirmen Harold Bloom ise Batı kanonunun yapıtaşlarından biri olarak tarif etti.

    Mario Vargas Llosa nın Dünya Sonu Savaşı romanı #2

    Sayfa: 856

    UNUTULMAZ ROMAN

    Bu romanında Mario Vargas Llosa, Canudos'u gerçeklerden yola çıkarak yorumluyor. Toplum ile iktidar arasındaki sonu gelmez ve dehşet verici savaşın her iki tarafına da ışık düşürüyor. Böylece Latin Amerika'nın devrimci geçmişini; tutku, şiddet ve fanatizmle birlikte gelen yıkımı anlatan unutulmaz bir roman çıkıyor ortaya.


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