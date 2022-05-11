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    Matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan'ın hikayesi: Sonsuzluğu Tanıyan Adam

    Dahi matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan'ın hayat hikayesi, Sonsuzluğu Tanıyan Adam kitabında anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:46
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    Matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan'ın hikayesi: Sonsuzluğu Tanıyan Adam

    1887’de Hindistan’ın güneyinde doğan ve Brahman bir ailede büyüyen,spiritüalizmle rasyonellik arasında salınıp duran Srinivasa Aiyangar Ramanujan’ın hayatı, anlamaya ve anlatmaya değer, sıradışı bir matematikçinin gerçek hikayesi...

    Amerikalı biyografi ve bilim yazarı Robert Kanigel’in, büyük bir başarısızlıktan doğan bu olağanüstü başarının hikayesini kaleme aldığıSonsuzluğu Tanıyan Adam - Dâhi Matematikçi Ramanujan’ın Öyküsü, yeni okuma parçası olarak öne çıkıyor.

    Büyük başarı

    Hintli matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan’ın sıradışı hikayesinde, büyük matematikçilerin hayatlarındaki alışıla geldik örüntülerden farklı bir şeyler var. Matematik, onun hayattaki en büyük başarısızlığıydı ve bu başarısızlık, matematiğin en büyük başarısı olmasını sağladı.

    Matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan ın hikayesi: Sonsuzluğu Tanıyan Adam #1

    Şiirsel üslup

    Böyle bir dehâ, elbette bedelsiz olmazdı. Sayılara çocukluğundan beri masallarını dinlediği tanrılara inanır gibi inanan Ramanujan’ın kısa ama şaşırtıcı yaşamı, Hindistan ve İngiltere arasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak mekik dokuduğu bu çok özel hikaye, Ramanujan’ın kişiliğine yakışacak şiirsel bir üslupla ve Robert Kanigel’in yetkin anlatısıyla okuyucusuyla buluşuyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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