Megan Goldın'den ustaca kurgulanmış, kusursuz yazılmış bir macera: Firar Odası Ödüllü yazar Megan Goldin imzalı Firar Odası, hırsın bedeline, rekabetin sınırlarına, insanın gerçekte ne olduğuna dair sarsıcı bir roman. Etkileyici ve temposu hiç düşmeyen okuma serüvenine hazır olun.

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Yazdığı soluk kesici romanlarla bilinen yazar Megan Goldin'den okunası bir roman daha:

Firar Odası...

Polisiye roman okumayı sever misiniz? O zaman Firar Odası tam size göre.

Neden mi?

Çünkü yazarın her zamanki yetkin kaleminden çıkan bu romanı soluksuz okuyacaksınız. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapsevere bu harika romanı şiddetle tavsiye ediyoruz. Türkiye'de son yıllarda artan polisiye ve suç edebiyatı yayınlanan yeni kitaplarla devam ediyor.

Yazdığı kitaplarla kısa sürede adını duyuran, Türkiye'de de çok okunan Megan Goldin, yeni eserlerine Firar Odası'nı da ekledi. April Yayıncılık tarafından yayınlanan kitap, okurlarını beklemeye başladı.

Romanı daha yakından tanıyalım ve konusuna dair bazı ipuçları verelim:

Finans dünyasının yıldızları Vincent, Jules, Sylvie ve Sam zirvede. Anlaşma sanatında ustalar, sıkı çalışıyorlar, eğlencenin hakkını veriyorlar. Lüks hayatları, ışıltılı kariyerleri göz alıcı. Yakında hesap günü gelecek ve bedelini ödeyecekler.

Rekabetin sınırlarını zorlamak

Rekabetin sınırlarını zorlamak isteyen dörtlü bir firar odası mücadelesine katılıyor. Yüksek bir binanın asansörüne doluşuyorlar. Işıklar sönünce anlayacaklar, bu kez hayatta kalmak için oynayacaklar.

Şimdi hırslarını bir kenara bırakıp iş birliği yapmaları, şifreli ipuçlarını tek tek çözmeleri, en karanlık sırlarına dek birbirleriyle yüzleşmeleri gerek.

Zirveye giden basamakları hızla çıkarken söyledikleri yalanlarla, işledikleri günahlarla hesaplaşmanın vakti geldi çattı. Özgürlük, uğruna en fazlasını feda edeni bekliyor.

Sayfa: 400

Kitap hakkında ne dediler

Dünya basınında kitap hakkında övücü sözler edildi; şimdi kim ne demiş bakalım;

"Bu yıl okuduğum en iyi romanlardan."

Lee Child

"Tüm planlarınızı iptal edin, patronunuza hasta olduğunuzu söyleyin. Bu kitabı okumaya başladığınız anda içinde tutsak kalacaksınız, özgürlüğün tek yolu son sayfayı çevirmek."

"Kirkus Reviews

"Ustaca kurgulanmış, kusursuz yazılmış bir macera."

New York Times

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ergul.tosun@ensonhaber.com