Mehmet Yapar'dan yaşanmış kadın hikayeleri: Kırmızı Bisikletim

Kırmızı Bisikleti’yle tanınan ve sosyal medyada paylaştığı kadın hikayeleriyle büyük ilgi gören Mehmet Yapar, yıllar içinde biriktirdiği kadın hikâyelerinin bir bölümünü kitaplaştırdı.

Kırmızı Bisikletim; sosyal medyada yoğun ilgi gören, kente ve insanlara dair fotoğraflar paylaşan, bazı sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş ve sonucunda da büyük ilgi görmüş, bugün itibariyle 240 bine yakın takipçisi olan bir hesap.

2015’te satın aldığı 1960 model bisikletiyle sokaklarda fotoğraf çekerek gezerken karşılaştığı kişilerin bazısı ilham dolu, bazısı kuytuda kalmış ilginç hikâyelerini sosyal medya hesabında yazan/paylaşan Mehmet Yapar, son yıllarda paylaştığı kadın hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

İki bölümlük kitap

Bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmanın ötesinde ona bir de misyon yüklüyor Yapar, onca zorluğun içinde mücadele etmeyi bırakmayan kadınların hikâyelerini şimdi bir kitapta toplayarak görünür kılıyor.

Kırmızı Bisikletim: Yaşanmış Kadın Hikâyeleri. Müptela Yayınları’ndan çıkan kitap; Kadınlar Vardır… Kadınlar Her Yerde ve Adı Bende Saklı başlıklarında iki bölümden oluşuyor.

“Kadınlar Vardır… Kadınlar Her Yerde”

İlk bölümde ismini, kimliğini paylaşarak yazan kadınların, ağırlıkla başarı hikâyeleri yer alıyor. Bu bölümde 31 kadın hikâyesi var. Hikâyelerini paylaşan kadınlardan bir kısmı kamuoyunun bildiği, tanıdığı isimler.

Yazar Bahar Eriş, oğlunu ve eski eşini Çorlu tren kazasında kaybeden Mısra Öz, yazar Defne Ongun (İpek Ongun’un da kızı aynı zamanda), bale sanatçısı İlke Kodal bu isimlerden bazıları.

“Adı Bende Saklı"

İkinci bölümde ise ismini, kimliğini gizli tutarak anlatan kadınların hüzünlü, travmatik hikâyeleri var. Aile ya da toplum baskısı, yeni bir sayfa açma kaygısı gibi sebeplerden kadınlar isim vermeden paylaşıyor yaşadıklarını.

Yaşam muhteşem bir hediye

Bu bölümdeyse 22 kadın hikâyesi var. Hikâyeler de anlatıcıları da farklı farklı ama ortak bir görüşleri var: Yaşam muhteşem bir hediye.

Umutsa en zor günlerde ruhumuzun sığınağı… Şimdi yüreklerde saklı kalmış hikâyeleri anlatma zamanı…