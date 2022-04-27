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    Meryem Gültabak'ın Bütün İyiler Öldü romanı

    Yazar Meryem Gültabak yeni kitabı olan Bütün İyiler Öldü'de hayatı ve değerlerini sorguluyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:47
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    Meryem Gültabak'ın Bütün İyiler Öldü romanı

    Meryem Gültabak, Bütün İyiler Öldü romanında hem tanıdık hem de yabancı bir evren kuruyor. Bir tarafta şemsitrenler, şemsikopterler, minivizyonlar, genetik temizlenmeler, Vadililer, İyilik Kitabı yer alıyor.

    Diğer tarafta da insanlığı bekleyen bir gelecek olarak hayli tanıdık büyük bir kıtlık, plantasyonlar, yeni dünya arayışları. Her şeyin ortasında ise kibriyle, zaaflarıyla, içgüdüleriyle, inancıyla, merakıyla, şüpheleriyle insan. Bir tarafta Dal, diğer tarafta Elma ve aralarındaki sınırlar ötesi bağ...

    Meryem Gültabak ın Bütün İyiler Öldü romanı #1

    "insan nedir"

    "Gemi hızlanıyor. Patlayan cesetlerin coşkun gösterisi başlıyor. Geçmiştekiler, büyük kıtlık geldiğinde aslında tam da insanlığa yaraşır şekilde hareket etmişler. Kıtlığı durdurmamışlar, uzay araştırmalarına hız vermişler. Sömürüp yok edebilecekleri başka bir konağa sıçramak için… Parazit değil de nedir o zaman insan?"


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