M.G. Leonard'ın Böcek Çocuk serisi 3. kitap

Yedi baskı yapan Böcek Çocuk serisinin merakla beklenen üçüncü ve son kitabı Böceklerin Savaşı raflarda.

ok sevilen ve pek çok ödüle layık görülen Böcek Çocuk üçlemesinin finalinde, Darkus ve arkadaşları ile unutulmaz bir maceraya hazır mısın?

Lucretia Cutter ormanda kurduğu gizli Biyom’dan kötülük yağdırmayı planlıyor; tabii Darkus, Virginia ve Bertolt onu durdurmanın bir yolunu bulamazlarsa.

Sayfa: 320

BAŞARMANIN ZORUNLULUĞU

Başarmak zorundalar. Yoksa Lucretia, yarattığı dev böcek sürüsünü dünyanın üstüne salacak ve gezegen bir daha asla aynı olmayacak. İnsanlık, kuşatma altında. Gelecek, üç çocuğa ve onların böceklerine bağlı...

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Anneler, babalar, uyarmadı demeyin: Bu büyüleyici öykü, böcekleri popüler ev hayvanlarına dönüştürebilir." Daily Telegrapy

"Böcek çılgınlığı başlatabilir." Times

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com