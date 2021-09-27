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- Muzaffer Seçim Toklu'nun otobiyografik anlatısı: Sana Geldim İstanbul
Muzaffer Seçim Toklu'nun otobiyografik anlatısı: Sana Geldim İstanbul
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 10:32
Fizyoterapist Uzm. Dr. Muzaffer Seçim Toklu’nun kendi hayat hikâyesini anlatırken aynı zamanda Türkiye’nin yakın geçmişine dair sosyoekonomik ve politik bir fotoğrafını da çeken anlatı türündeki kitabı Sana Geldim İstanbul, Epsilon logosuyla okurlarla buluştu.
Kendi emeğine inancıyla ve çalışkanlıkla ayakta durmayı öğrenen bir çocuğun büyüme öyküsüyle okuyucuyu bazen gülümseten bazense hüzünlendiren Sana Geldim İstanbul’un telif geliri, Muzaffer Seçim Toklu tarafından İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak bağışlanacak.
RENGARENK BİR YOLCULUK
Türkiye’nin güneyindeki küçük bir köyden İstanbul’a uzanan bir yaşam. Köy Enstitülü olma ruhunu tüm hücrelerinde taşıyan ve çocuklarına aşılayan öğretmen babanın altı çocuğundan birinin, küçük yaşlarda başlayan hayat mücadelesi. Kendi emeğine inancıyla ve çalışkanlıkla ayakta durmayı öğrenen bir çocuğun büyüme öyküsü…
RENGARENK BİR ÇOCUKLUK...
İçinden pazarda satılan maydanozlar, el emeği göz nuru domatesler, asmalar, sokak sokak dolaştırılan mısırlar, simitler, yağlı ördekler, dere kenarında kurulan yaratıcı oyunlar geçen rengârenk bir çocukluk.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com