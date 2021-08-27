Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı isimli kitap

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, kitabında II. Mahmud’un kaptanıderyası Nasuhzâde Ali Paşa’nın bilinmeyen yaşam öyküsünü bütün yönleriyle ve ayrıntılarıyla ele alıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) okurla buluşturduğu “Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı”, II. Mahmud dönemi kaptanıderyalarından Nasuhzâde Ali Paşa’nın 12 yıllık resmi hayat hikâyesine ve Sultan II. Mahmud’un saltanatının ilk yıllarına ışık tutuyor.

Kitapta, donanmasını büyütmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan Osmanlı İmparatorluğu’nda, Nasuhzâde Ali Paşa’nın 1821’de kaptanıderyalığa getirilmesinin ardından tarihe geçmiş önemli olayların izi sürülüyor.

DETAYLI BİYOGRAFİ

Osmanlı arşiv belgelerinin, Nasuhzâde’nin aile arşivinin ve Avrupa gazetelerinin incelenerek dönemin ruhunu yansıtan ifadelerin korunduğu bu çalışma, aynı zamanda Osmanlı bahriyesinde klasik dönemin sonu ile modern dönemin ilki olan Kaptanıderya Ali Paşa hakkında bir biyografi niteliği taşıyor.

BİR OSMANLI KUMANDASININ SIRA DIŞI HİKAYESİ

"Tabii olarak, olayların peşinden gidip, riyâle, patrona, kapudâne ya da kaptanpaşadan bahseden her belgeye müracaat ederek, Ali Paşa’nın izini bulmaya çalışmak büyük bir zaman aldı. Belgelerde Ali Paşa’ya rastladıkça, onun ve etrafındakilerin yaşadığı ve tarih yazımında detaylarda kalan, hatta unutulan pek çok hadise de kitabın kapsamına girdi. Şüphesiz zor bir dönemde tahta geçen ve devletini, iktidarını Ali Paşa gibi devlet adamları üzerinden korumaya çalışan Sultan II. Mahmud da kitabın en önemli simalarından birisi oldu" diyen Zekeriya Kurşun, Karadeniz’de gazi, Akdeniz’de şehit olan bu mahir denizcinin Rum İsyanına karşı verdiği mücadeleyi de akademik bir titizlik ve akıcı bir üslupla okurla paylaşıyor.

USTA İŞİ BİR KİTAP

Hem bir biyografi hem de bir dönemin monografisi olan kitapta, Nasuhzâde Ali Paşa döneminin en önemli hadisesi olan Tepedelenli Ali Paşa İsyanı, Rum Ayaklanması, binlerce insanın hayatına mal olan Tripoliçe Katliamı ve Sakız Vakası usta bir gözle inceleniyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com