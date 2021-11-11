Neden kitap okumalıyız

Kitap okumak insana özgü beyinsel bir eylemdir. Kitap okumanın önemine dair çeşitli yorumlar yapılıyor. Peki, insan neden kitap okumalı? Yazdık...

İnsanoğluna has bir özellik olan kitap okumak, yüzyıllardır devam eden bir eylemdir. Özellikle matbaanın icat edilmesiyle çoğalan kopya sayısı ve birden fazla kişiye ulaşan kağıtla birlikte kitaptaki artış ciddi bir ivme kazandı.

Günümüzde kitap okumaya yeterince zaman ayırmadığımız bir gerçek. Buna sürekli farklı gerekçeler uyduruyor, her şeye zaman ayıran kişi kitap okumaya yeterince zaman ayıramıyor.

Öncelikle belirtmekte fayda var. O da şu:

Kitap okumak bir yılanın derisini değiştirmesi gibi insanı baştan sona değiştiren bir faaliyettir. Cemil Meriç'in dediği gibi; "Kitap okumak beyni kibarlaştırır."

Kitap okumanın bir ihtiyaç olduğunu kabullenmek, başlamanızda yardımcı olacaktır. Sizi yarı yolda bırakmayan, eleştirmeyen, bakış açınızı geliştiren bir dost olarak kabul ederseniz ne kadar faydalı olduğunu anlayıp bir an önce okumaya başlamak veya okuma oranınızı artırmak isteyeceksinizdir.

İKİNCİ EL KİTAP SEÇENEĞİ

Okuduğunuz kitapların özetini çıkarmak, üzerine not almak, altını çizmek, fosforlu kalemle çizmek, üzerine eleştiriler yazmak, yorumlar yapmak gibi çeşitli yollar kitap okuma hevesinizi artırabilir.

Kitaplar pahalı diyorsanız; 2. el kitaplara yönelebilirsiniz ve uygun fiyattan satan yerlerden alabilirsiniz.

LİSTE YAPIN

Kısa bir araştırma ile bütçenize uygun kitaplar bulabilirsiniz. Vaktim yok diyorsanız bir kitabı günlere bölebilirsiniz. Okuduğunuz kitapların listesini yapabilirsiniz. Bu sizin motivasyonunuzu artıracaktır.

Kitap okuma alışkanlığını yeni geliştirmeye çalışıyorsanız hafif ve sevdiğiniz kitaplardan başlayın, aksi takdirde kitaplardan soğuyabilirsiniz.

Kitaplarda beğendiğiniz sözleri, yazıları vs. not alabilirsiniz. Eğer bir şeyler yazmak istiyorsanız kitaplar, besleneceğiniz yegane kaynaklardır.

BİLGİ KÜPÜ...

Kitaplar bilgi küpüdür; almak isteyene... Kitap okuyarak farklı kültürler, coğrafyalar ve milyonlarca karakter, insan tanıyabilirsiniz.

Günümüzde kitaba ulaşmak da artık çok kolay. Bunun yanında e- kitaplar, sesli kitaplar da okuyucuların seçenekleri arasında yer alıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com