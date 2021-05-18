Neden kitap okumuyoruz sorusuna cevaplar

Kitap okumak insanoğlunun en önemli eylemlerinden biridir. Herkes kitap okuma sevgisinden bahsederken, neden kimsenin elinde kitap yok? Gelin bunu nedenlerle açıklayalım.

Kitap okumayı seviyoruz. Kuşkusuz... Ama çoğu zaman da nedenlerin arkasına sığınırız. Bu nedenlerin başında gelen ise "zaman" kavramı.

Her şeye zaman bulan insan kitap okumaya da ciddi zaman ayırabilir. Bir başka sebep ise, "Kitabı elime alır almaz sıkılıyorum, ve uykum geliyor" bunun için de çözüm önerimiz var: Düzenli okuyun..

İşte neden kitap okumuyoruz sorusuna dair cevaplar...

GELİŞEN TEKNOLOJİ

Teknolojinin son zamanlardaki yükselişi malum. Bu değişime toplum olarak çok çabuk adapte olduk.Vaktimizin büyük bir kısmını evde,okulda,otobüste kısaca her yerde elektronik cihazlar almakta.

YANLIŞ KİTAP SEÇİMİ

Kitap okumaya karar verdiğimizde önce hangi türleri sevdiğimize karar vermeliyiz. Aksi takdirde kitaptan soğuyacağımız için devamlılığı gelmeyecektir.

AĞDALI VE AĞIR DİL

Okuduğumuz kitabın dilini anlayamamak kitaba olan ilgimizi azaltır. Anlamını bilmediğimiz kelimeler,betimlemeler aynı paragrafı defalarca okutturur. Sonunda kitap terk edilir.

İYİ ÇEVİRİNİN ÖNEMİ

Çeviri kalitesi bu düzeyde olan kitaplar, yeni başlayanları özellikle kitaptan soğutur. Tam kitap akıcı bir şekilde devam ederken cümle anlamsız kesilir ya da kelime olay akışını bozar. Bu durum çekirdek çitlerken 1 tanesinin çürük olması ve ağzınızın tadını bozmasıyla eşdeğerdir.

DEMOKRAFİK VE KÜLTÜREL YAPI

Aile, okul, arkadaş ve iş ortamlarında okur yazar ilişkisi bulunmaması bu durumun en büyük etkenlerinden biridir. İnsan yapısı gereği örnek alır, ders çıkartır, toplumsal hareket eder.

Örnek teşkil edecek unsur bulunmaz ise bundan haberdar olmayacağı için kitaba daha zor ulaşacaktır.

Kitap okumanın öneminin aile ve kurumlar tarafından daha fazla anlatılması, buna yönelik etkinliklerin yapılması sonucu değiştirebilir.

KİTAPLARIN PAHALI OLMASI

Ülkemizde bu büyük bir sorundur. Zaten yüksek olan kitap fiyatları doların da yükselişiyle iyice zirve yapmış durumda. Okur da durumdan şikayetçi. Şu anda ortalama bir yayınevinin kitap fiyatı 25-35 TL arasında değişmekte.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com