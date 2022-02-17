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    Okula giderken başla, dönerken bitir: İki Yıl Okul Tatili

    Genç okurlar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Klasikler dizisi okurlarıyla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:40
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    Okula giderken başla, dönerken bitir: İki Yıl Okul Tatili

    Chairman Yatılı Okulu'nun öğrencileri eğlenceli bir gemi yolculuğuna çıkacaklardı. Aileleri olmadan seyahat etme ve Yeni Zelanda'nın kıyılarını keşfetme fikri hepsini heyecanlandırıyordu. Gemileri Sloughi yolculuk için hazırdı, ertesi gün yola koyulacaklardı.

    Okula giderken başla, dönerken bitir: İki Yıl Okul Tatili #1

    Sayfa: 136

    YAŞAM SAVAŞI

    Fakat sabaha karşı ne olduysa geminin halatları şüpheli bir biçimde çözüldü. Şiddetli rüzgârın ve aniden bastıran fırtınanın da etkisiyle Pasifik Okyanusu'nun uzak bir köşesine savruldu Sloughi. Böylece gemidekiler için inanılmaz bir yaşam savaşı başlamış oldu.

    Kitap sayfası için

    kitap@ensonahber.com


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