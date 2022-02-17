Okula giderken başla, dönerken bitir: İki Yıl Okul Tatili

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Chairman Yatılı Okulu'nun öğrencileri eğlenceli bir gemi yolculuğuna çıkacaklardı. Aileleri olmadan seyahat etme ve Yeni Zelanda'nın kıyılarını keşfetme fikri hepsini heyecanlandırıyordu. Gemileri Sloughi yolculuk için hazırdı, ertesi gün yola koyulacaklardı.

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YAŞAM SAVAŞI

Fakat sabaha karşı ne olduysa geminin halatları şüpheli bir biçimde çözüldü. Şiddetli rüzgârın ve aniden bastıran fırtınanın da etkisiyle Pasifik Okyanusu'nun uzak bir köşesine savruldu Sloughi. Böylece gemidekiler için inanılmaz bir yaşam savaşı başlamış oldu.

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