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    Okunması gereken önemli felsefe kitapları

    Yayınlandıklarında çok okunan ve büyük etki yaratan felsefe kitaplarından bir seçki sunuyoruz.
    • Özel İçerik
    • 07.08.2021 - 13:13
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    Okunması gereken önemli felsefe kitapları

    Türkiye'de felsefe kitaplarına olan ilgi son zamanlarda az da olsa artmaya başladı. Çünkü daha çok edebiyat okunuyor. Bunu sırasıyla tarih, politika, kişisel gelişim ve psikoloji kitapları takip ediyor.

    Kitap Ayracı olarak önemli felsefe kitaplarından bir seçki hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Sofie'nin Dünyası

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #1

    Norveçli yazar Jostein Gaarder’in 1991 yılında okuruyla buluşan ölümsüz eseri Sofie’nin Dünyası, felsefi konulara getirdiği yeni soluk ve yaratıcı bakış açısıyla, yayımlandığı günden bugüne ders vermeye devam ediyor.

    Bhagavad Gita

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #2

    Doğu bilgeliğinin en başta gelen kaynaklarından biri... Hintlilerin kutsal kitabı... Bir yaşam felsefesi... Bir şiir... Mahabharata destanının bir parçası...

    Sessizliğin Sesi

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #3

    Ses ve sessizlik. İki koridor arası geçiş mesafesinde yaşam için o en iyisi neyse insanlık için onu talep eden bir kalem ve herhangi bir şair ve okuru

    Küçük Prens

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #4

    Küçük Prens, insan zihninin nasıl çoraklaştığını ve onun nasıl yeniden bir vahaya dönüştürülebileceğini anlatan ruhsal bir keşif yolculuğudur.

    Devlet

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #5

    Devlet Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır.

    Felsefenin Başlangıç İlkeleri

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #6

    Bir dönem yasaklanan kitap...

    Simyacı

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #7

    Dünya edebiyatının fenomenleri arasında yer alan Simyacı, yayımlandığı günden bugüne pek çok hayata dokunmaya devam ediyor.

    Sokrates'in Savunması

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #8

    Sokrates’in Savunması herkesin hayatında en az bir kere olsun mutlaka okuması gereken dünyanın en önemli klâsiklerinden biridir.

    Dhammapada

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #9

    Dhammapada, Pali dilinde, Evrenin ölümsüz kanununa veya Gerçeğe giden Sevgi yolu, Aydınlanma yolu, Tanrı yolu anlamında, Dharma’ya karşılık gelen bir sözcüktür. Buda’nın mesajlarını özetleyen bu kitapta; bilgelik veya aydınlanma yolunda çaba göstermesi gereken kişinin insanın bizzat kendisinin olduğuna, ayrıca gözlemciliğin ve araştırıp bulmanın önemine değinilmiştir.

    Felsefenin Tesellisi

    Okunması gereken önemli felsefe kitapları #10

    Bu yapıt için belki de tek şey söylenebilir: inanç ile aklın muhteşem dansı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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