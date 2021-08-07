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- Okunması gereken önemli felsefe kitapları
Okunması gereken önemli felsefe kitapları
- Özel İçerik
- 07.08.2021 - 13:13
Türkiye'de felsefe kitaplarına olan ilgi son zamanlarda az da olsa artmaya başladı. Çünkü daha çok edebiyat okunuyor. Bunu sırasıyla tarih, politika, kişisel gelişim ve psikoloji kitapları takip ediyor.
Kitap Ayracı olarak önemli felsefe kitaplarından bir seçki hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Sofie'nin Dünyası
Norveçli yazar Jostein Gaarder’in 1991 yılında okuruyla buluşan ölümsüz eseri Sofie’nin Dünyası, felsefi konulara getirdiği yeni soluk ve yaratıcı bakış açısıyla, yayımlandığı günden bugüne ders vermeye devam ediyor.
Bhagavad Gita
Doğu bilgeliğinin en başta gelen kaynaklarından biri... Hintlilerin kutsal kitabı... Bir yaşam felsefesi... Bir şiir... Mahabharata destanının bir parçası...
Sessizliğin Sesi
Ses ve sessizlik. İki koridor arası geçiş mesafesinde yaşam için o en iyisi neyse insanlık için onu talep eden bir kalem ve herhangi bir şair ve okuru
Küçük Prens
Küçük Prens, insan zihninin nasıl çoraklaştığını ve onun nasıl yeniden bir vahaya dönüştürülebileceğini anlatan ruhsal bir keşif yolculuğudur.
Devlet
Devlet Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır.
Felsefenin Başlangıç İlkeleri
Bir dönem yasaklanan kitap...
Simyacı
Dünya edebiyatının fenomenleri arasında yer alan Simyacı, yayımlandığı günden bugüne pek çok hayata dokunmaya devam ediyor.
Sokrates'in Savunması
Sokrates’in Savunması herkesin hayatında en az bir kere olsun mutlaka okuması gereken dünyanın en önemli klâsiklerinden biridir.
Dhammapada
Dhammapada, Pali dilinde, Evrenin ölümsüz kanununa veya Gerçeğe giden Sevgi yolu, Aydınlanma yolu, Tanrı yolu anlamında, Dharma’ya karşılık gelen bir sözcüktür. Buda’nın mesajlarını özetleyen bu kitapta; bilgelik veya aydınlanma yolunda çaba göstermesi gereken kişinin insanın bizzat kendisinin olduğuna, ayrıca gözlemciliğin ve araştırıp bulmanın önemine değinilmiştir.
Felsefenin Tesellisi
Bu yapıt için belki de tek şey söylenebilir: inanç ile aklın muhteşem dansı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com