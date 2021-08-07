Okunması gereken önemli felsefe kitapları

Yayınlandıklarında çok okunan ve büyük etki yaratan felsefe kitaplarından bir seçki sunuyoruz.

Türkiye'de felsefe kitaplarına olan ilgi son zamanlarda az da olsa artmaya başladı. Çünkü daha çok edebiyat okunuyor. Bunu sırasıyla tarih, politika, kişisel gelişim ve psikoloji kitapları takip ediyor.

Kitap Ayracı olarak önemli felsefe kitaplarından bir seçki hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Sofie'nin Dünyası

Norveçli yazar Jostein Gaarder’in 1991 yılında okuruyla buluşan ölümsüz eseri Sofie’nin Dünyası, felsefi konulara getirdiği yeni soluk ve yaratıcı bakış açısıyla, yayımlandığı günden bugüne ders vermeye devam ediyor.

Bhagavad Gita

Doğu bilgeliğinin en başta gelen kaynaklarından biri... Hintlilerin kutsal kitabı... Bir yaşam felsefesi... Bir şiir... Mahabharata destanının bir parçası...

Sessizliğin Sesi

Ses ve sessizlik. İki koridor arası geçiş mesafesinde yaşam için o en iyisi neyse insanlık için onu talep eden bir kalem ve herhangi bir şair ve okuru

Küçük Prens

Küçük Prens, insan zihninin nasıl çoraklaştığını ve onun nasıl yeniden bir vahaya dönüştürülebileceğini anlatan ruhsal bir keşif yolculuğudur.

Devlet

Devlet Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır.

Felsefenin Başlangıç İlkeleri

Bir dönem yasaklanan kitap...

Simyacı

Dünya edebiyatının fenomenleri arasında yer alan Simyacı, yayımlandığı günden bugüne pek çok hayata dokunmaya devam ediyor.

Sokrates'in Savunması

Sokrates’in Savunması herkesin hayatında en az bir kere olsun mutlaka okuması gereken dünyanın en önemli klâsiklerinden biridir.

Dhammapada

Dhammapada, Pali dilinde, Evrenin ölümsüz kanununa veya Gerçeğe giden Sevgi yolu, Aydınlanma yolu, Tanrı yolu anlamında, Dharma’ya karşılık gelen bir sözcüktür. Buda’nın mesajlarını özetleyen bu kitapta; bilgelik veya aydınlanma yolunda çaba göstermesi gereken kişinin insanın bizzat kendisinin olduğuna, ayrıca gözlemciliğin ve araştırıp bulmanın önemine değinilmiştir.

Felsefenin Tesellisi

Bu yapıt için belki de tek şey söylenebilir: inanç ile aklın muhteşem dansı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com