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    Okurken güldüren 'Yurdumun Şairleri'nin' şiirleri

    Posta gazetesinde Yurdumun Şairleri adlı bir köşesi vardı. Oraya insanların şiirlerini yolladığı, yayınladığı ve hepimizin gülerek okuduğu şiirler...
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 12:21
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    Okurken güldüren 'Yurdumun Şairleri'nin' şiirleri

    Türkiye onları yazdığı amatör şiirlerlerle tanıdı. Hepimizin severek ve gülerek okuduğu, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman da düşündüren şiirleri hepimiz hatırlıyoruz.

    Öyle bir köşe şuan var mı bilmiyorum ama, o şiilerden bir seçki hazırladık...

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #1

    Deniz Seki'ye şiir

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #2

    Mesajlarla şiir

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #3

    Asil Karım

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #4

    Pirinç pilavı sevgisi

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #5

    Ah şu kornaya basanlar

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #6

    Açık sözlülük

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #7

    Kriz masası

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #8

    Televizyon

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #9

    Pompacı

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #10

    Gülmüyor Goncalar

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #11

    Gülüm

    Okurken güldüren Yurdumun Şairleri nin şiirleri #12

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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