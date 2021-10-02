Okurken güldüren 'Yurdumun Şairleri'nin' şiirleri

Posta gazetesinde Yurdumun Şairleri adlı bir köşesi vardı. Oraya insanların şiirlerini yolladığı, yayınladığı ve hepimizin gülerek okuduğu şiirler...

Türkiye onları yazdığı amatör şiirlerlerle tanıdı. Hepimizin severek ve gülerek okuduğu, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman da düşündüren şiirleri hepimiz hatırlıyoruz.

Öyle bir köşe şuan var mı bilmiyorum ama, o şiilerden bir seçki hazırladık...

Deniz Seki'ye şiir

Mesajlarla şiir

Asil Karım

Pirinç pilavı sevgisi

Ah şu kornaya basanlar

Açık sözlülük

Kriz masası

Televizyon

Pompacı

Gülmüyor Goncalar

Gülüm

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com