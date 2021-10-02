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- Okurken güldüren 'Yurdumun Şairleri'nin' şiirleri
Okurken güldüren 'Yurdumun Şairleri'nin' şiirleri
Posta gazetesinde Yurdumun Şairleri adlı bir köşesi vardı. Oraya insanların şiirlerini yolladığı, yayınladığı ve hepimizin gülerek okuduğu şiirler...
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 12:12
- Güncelleme : 02.10.2021 - 12:21
Türkiye onları yazdığı amatör şiirlerlerle tanıdı. Hepimizin severek ve gülerek okuduğu, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman da düşündüren şiirleri hepimiz hatırlıyoruz.
Öyle bir köşe şuan var mı bilmiyorum ama, o şiilerden bir seçki hazırladık...
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