Okurlar için en büyük hatıra imzalı kitap oluyor

Okurlar için en büyük hatıra imzalı kitap oluyor

Yazar ve okur buluşması her zaman ilgi çekmiştir. Buna göre; okurlar imzalı kitapları daha çok seviyor.

Kitap fuarları yazar ve okur buluşması için organize edilen önemli etkinliklerdendir. Fakat son iki yıldır hayatımıza giren koronavirüs yaşamımızı olumsuz yönde çok etkiledi.

Bu etkilenmeden biri de kuşkusuz kültür sanat etkinlikleri. Özellikle kitap furlarına büyük darbe indiren salgın hastalık, yazar ve okur buluşmasını da engelledi.

İMZALI KİTAP MERAKI

Kitapseverler, yazarlar tarafından imzalanan kitaplara ayrı bir özen gösteriyor. öyle ki, kitaplarını imzalamak için saatlerce kuruklarda bekleyenler bile var.

Burada öne çıkan etken ise yazarla tanışmak, onu yakından görmek, satırlarını, kitaplarını okuduğu edebiyatçıyla zaman geçirmek.

HATIRA OLSUN...

Okurlar imzalı kitaplara da ayrı özen gösteriyor. yazar tarafından imzalanan kitapları koruyarak anı olarak saklıyor.