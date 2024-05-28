Osman Balcıgil’in yeni romanı olan Yağmur Çiseliyor aşk ve casusluk hikayesiyle nefes nefese bırakıyor Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan yazar Osman Balcıgil'den yeni bir dönem romanı: Yağmur Çiseliyor... Balcıgil romanında aşk ve casusluk kıskacında yepyeni bir hikaye anlatırken aynı zamanda okurlarını kalp ritmini de arttırıyor.

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Celile adlı romanını çok yakında beyazperdede göreceğimiz, dönem romanları ve biyografik romanlarında Türkiye’nin en iyi kalemi kabul edilen Osman Balcıgil, bu kez de 70’li yılların en sonuna, 80’lerin en başına gidiyor, kan revan içindeki Türkiye’yi, masaya, bir casusluk romanı kıvamında yatırıyor.

Bu çok özel dönemde, Türkiye’de aslında ne olduğuna cevap arayan Balcıgil, kâh Beyaz Saray’ın Durum Odası'nda konuşulanlara kulak kabartıyor, kâh ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin ve Ankara’da organize olmuş öteki kurumlarının koridorlarında dolaşıyor. Arada bir Türk Genel Kurmayının en derinlerine girmeyi de ihmal etmiyor.

Yaşananlara yüzde yüz bağlı kalarak kaleme aldığı yeni romanında Balcıgil, Türkiye toplumunun kılcal damarlarında dolaşıyor, ülkenin nabzını yakalıyor, çatışan tarafların ruh hallerine ayna tutuyor.

Macera dolu bir yolculuk

Nazım Hikmet’in annesi, Yahya Kemal’in sevgilisi Celile Hanım’ın, Osman Balcıgil tarafından kaleme alınan ve rekor satış rakamlarıyla okurun gönlünde taht kuran kült biyografik romanı için, beyazperde hazırlıkları yapan Balcıgil, şimdi de okurunu bir dönemi mercek altına aldığı casusluk, aşk ve macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Sokaklarda oluk oluk kan akıyor. Memleket orta yerinden ikiye ayrılmış gibi. Üniversiteler, fabrikalar fokur fokur kaynıyor. Parlamento çökmüş durumda. İnsanların göğsüne adeta fil oturmuş, herkeste ağır bir sıkıntı...

Belli ki kötü şeyler olacak. Generallerin üniformaları ütülenmiş, askerlerin postalları parlatılmış. Türkiye uçurumun kenarında...

Sayfa: 400

Casusluk ve aşk hikayesi

Bütün bunlar olurken yaşanan nefes nefese bir casusluk ve aşk hikâyesi. Bazı planlar bozulacak, kartlar yeniden dağılacak. CIA’in en iyi yetişmiş ajanı Peck’in Türkiye kırsalında işi ne?

darbelerin arkasındaki derin güç: ABD

Metin ve Ceren, Türk kontrgerillasının tezgâhladığı içsavaşın ortasında ne arıyor? Dışişleri Güvenlik ve İstihbarat Dairesi ajanı Nezihe Hanım devrimcilerin kurduğu barikatlara can havliyle neden atlıyor? Türkiye’de gerçekleşecek darbe için ABD başkanı neden bu kadar çok çaba gösteriyor?

Yazar Osman Balcıgil

Tarihi yeniden değerlendiren kitap

Sünnileri Alevilerin üzerine saldırtmaya, Beyaz Saray’ın hangi odasında karar veriliyor? Hangi dünyaca ünlü CIA ajanları Türkiye’yi köşeye sıkıştırmanın peşinde?

O tarihten itibaren, Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Elinizden düşürmeyecek, soluk soluğa okuyacaksınız. Öğrenecekleriniz, tarihi yeniden değerlendirmenize yol açacak.

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