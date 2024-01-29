Osmanlı Dünyasında Diplomasi ve Siyaset kitabında tarihi perspektifler Tarihçi ve yazar Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin kaleme aldığı Osmanlı Dünyasında Diplomasi ve Siyaset kitabı, dönemin Osmanlı Devleti'nin diplomasisine ışık tutuyor. Bu kitapla tarih dolu bir yolculuğa çıkacaksınız.

ensonhaber.com

Usta tarihçi Prof. Dr. Kemal Beydilli, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü titiz çalışmalarının sonucu olan makalelerini bir araya getirmeye devam ediyor. Serinin üçüncü cildinde, Osmanlı tarihinde hatırı sayılır yeri olan mühim şahsiyetlerin hayatları ve eserleri özgün bir şekilde ele alınıyor.

Osmanlı Dünyasında Diplomasi ve Siyaset, Önemli İsimler ve Eserleri, kitaba ismini veren diplomasi konusundaki bir incelemeyle başlıyor.

Kelimenin tahlilinden tatbikattaki değişkenliklere kadar Osmanlı diplomasisini masaya yatıran Kemal Beydilli, Avrupa'nın uluslararası siyaset sahnesinde güç kazanmasıyla diplomasinin Osmanlı için nasıl hayati bir enstrüman hâline geldiğini anlamamıza olanak sağlıyor.

Eserin devamında Osmanlı'nın ilk tarihçisi Âşıkpaşazâde Ahmet Bey, meşhur Avusturyalı seyyah Joseph von Hammer ve yine Avusturyalı bir başka önemli şahsiyet, Avusturya başbakanı Metternich üzerine makaleler yer alıyor.

Makaleler bir bütünlük içinde okunduğunda ise Osmanlı'nın son dönemdeki diplomatik faaliyetleri ve izlediği politikalar hakkında okuyucunun zihninde canlı bir resim oluşuyor.

Osmanlı'da diplomasi

Osmanlı Devleti 600 sene yaşadı. Bünyesinde barındırdığı pek çok milletle uzun yıllar yaşadı. Osmanlı, kurulma, yükselme ve gerilme dönemine ayrılır.

Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin diğer ülkelerle kurduğu diplomasi ise hep tartışmaların odağında olmuştur. Kaybedilen toprak parçaları, ülkelerle inişli çıkışlı ilişkiler günümüzde tarihçilerin ana gündemlerden birin teşkil ediyor.

Kaynak özellikte kitap

Tarihçi ve yazar Ali Akyıldız'ın Osmanlı Dünyasında Diplomasi ve Siyaset kitabı tarihe merak salan herkesin mutlaka okumasında fayda var. Nitekim Osmanlı'ya dair birçok gerçeği biliyor olsak da aslında diplomasi konusundaki bilgilerimiz yetersizdir.

Osmanlı Dünyasında Diplomasi ve Siyaset eseri, size yeni bilgiler ve bakış açıları kazandırmakla kalmayacak; aynı zamanda sizleri tarihi gerçeklerle baş başa bırakacak.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com