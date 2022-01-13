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    Özlen Çetin'den rehber niteliğinde kitap: Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

    Assesment Center (Değerlendirme ve Gelişim Merkezi) uygulamalarına yönelik hazırlanan bu kitap çalışanlar, İnsan kaynakları profesyonelleri ve değerlendiriciler açısından kaynak niteliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 14:10
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    Özlen Çetin'den rehber niteliğinde kitap: Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

    Dr. Özlen Çetin, akademik birikimini ve alanda sayılı değerlendiricide bulunan uygulama tecrübesini bu yayında birleştirerek, değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamasına başlamak isteyenler için ya da kendi kurumları içerisinde böyle bir merkez kurmayı planlayan profesyonellere yol gösterici olmuştur.

    Özlen Çetin den rehber niteliğinde kitap: Değerlendirme ve Gelişim Merkezi #1

    ÖNERİLER KİTABI

    Değerlendirme ( Assessment Center ) ve Gelişim Merkezi (Development Center ) Nedir? Değerlendirme Merkezinde kullanılan yöntem ve araçlar nelerdir? Nasıl değerlendirici olunur? sorularının detaylı bir biçimde anlatıldığı kitapta aynı zamanda uygulamalara girecek aday/ katılımcılara gelişim kılavuzu ve öneriler sunulmuştur.

    YOL GÖSTERİCİ REHBER

    Başta insan kaynakları olmak üzere değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamalarına başlayacaklar için başucu kaynağı niteliğindeki bu çalışma, değerlendirme merkezi süreci uygulamalarının aslında korkulacak bir süreç olmadığını , aksine kişinin kendisini keşfetme noktasında yol gösterici bir süreç olduğu üzerinde durmaktadır.


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