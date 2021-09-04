İsviçreli yazar Pascal Mercier'in Lizbon'a Gece Treni romanı, yazarın tüm zamanların en çok okunan eserleri arasındaki yerini korumuştur. Ünlü roman filme de uyarlandı ve çok beğenildi.

Antik diller öğretmeni Raimund Gregorius'un yaşamı, yağmurlu bir günde okul yolunda karşılaştığı Portekizli bir kadından duyduğu Portekizce bir sözcük ve o sözcüğün büyüsüne kapılarak gittiği bir sahafta bulduğu kitapla tümüyle değişir. Ani bir kararla trene binerek Bern'den ayrılır, Lizbon'a doğru yola çıkar.

Dilini, geleneklerini bilmediği, kimseyi tanımadığı bu yabancı kente onu sürükleyen, Salazar rejimine başkaldıran Doktor Prado'nun bu sıra dışı kitabıdır.

İÇSEL YOLCULUK

İzini sürdüğü Doktor Amadeu Prado'nun hayat, aşk, yalnızlık, özveri, cesaret, ölüm ve zorbalıkla ilgili notları Gregorius'u kendi sınırlı iç dünyasından koparıp hayata bambaşka bir pencereden bakacağı içsel bir yolculuğa çıkartır.

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KLASİK BİR ESER...

Lizbon'a Gece Treni hem ruhlara hem yüreklere dokunan bir roman, şimdiden bir klasik.

Ergül Tosun

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