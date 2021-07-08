Polisiye yazarı Edmund Crispin’in ünlü romanı: Kaybolan Oyuncak Dükkanı

İngiliz yazar Edmund Crispin’in Kaybolan Oyuncak Dükkânı adlı romanı, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı.

Usta polisiye yazarı Edmund Crispin’in klasikleşmiş dedektifi Gervase Fen’in en ünlü macerası olan “Kaybolan Oyuncak Dükkânı”, hem türün meraklıları hem de 20. yüzyıl İngilteresi’nde eşsiz bir maceraya atılmak isteyen okurlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Şair Richard Cadogan tatil için gittiği Oxford’da kendini karmaşık olayların içinde bulur.

BİR CESET...

Gece geç saatte şehre varan Cadogan, bir oyuncak dükkânının kapısının açık olduğunu fark eder. İçeride hırsızları bulacağını düşünerek dükkâna girer ama yaşlı bir kadının cesediyle karşılaşır.

Daha cesedi tam inceleme fırsatı bulamadan kafasına aldığı darbeyle bilincini kaybeder. Sabah kendine geldiğinde yaptığı ilk iş polise gidip bütün gördüklerini anlatmak olur.

Sayfa: 224

İMKANSIZ BİR OLAY

Ancak artık ortada ne oyuncak dükkânı vardır ne de bir kadın cesedi. Bu kadar imkânsız görünen bir olayı kim çözer? Tabii ki bitip tükenmek bilmeyen enerjisi, tuhaf tavırları ve konuşmalarıyla Oxford’da adından sıkça söz ettiren Gervase Fen.

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Eğlenceli maceralar" -Washington Post

"İnanılmaz bir mizah anlayışı" -Independent

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com