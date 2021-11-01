Richard Osman’ın nefes kesen polisiyesi: Perşembe Günü Cinayet Kulübü

İngiliz yazar ve komedyen Richard Osman’ın Perşembe Günü Cinayet Kulübü romanı, polisiye severler için eşsiz bir fırsat...

Mizah dozu yüksek bir polisiye olan Perşembe Günü Cinayet Kulübü, Richard Osman’ın ilk romanı olmasına karşın yayınlandığı yıl İngiltere’de bir milyonun üzerinde satarak rekor kıran ilk kitap oldu; The Sunday Times’ın çoksatanlar listesinde 40 hafta boyunca 1 numarada kaldı, pek çok dile çevrildi.

16 Eylül 2021’de çıkan serinin ikinci kitabı İki Kez Ölen Adam da çıkar çıkmaz, İngiltere’de çok satanlar listesinin ilk sırasına yerleşti.

Huzurlu bir emekli köyünde yaşayan 70'li yaşlardaki dört arkadaşın, haftada bir perşembe günleri toplanıp yaptıkları bir etkinlik vardır: Zihin jimnastiğiyle daha önce çözülememiş cinayetleri çözmek.





Sayfa: 300

KATİLİN PEŞİNDE...

Peki bu dört sıra dışı arkadaş, kendilerini hemen yanı başlarında işlenen vahşi bir cinayet vakasının ortasında bulunca ne yapacaklar? Elizabeth, Joyce, İbrahim ve Ron 80'lerine merdiven dayamış olabilir ama hâlâ pek çok numaraları var. Bu aykırı ama harika çete çok geç olmadan katili yakalayabilecek mi?





Richard Osman

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Tam bir her şeyden kaçış kitabı." Guardian

"Dâhice, etkileyici ve iğneleyici bir mizah." Good Housekeeping

"Richard Osman’ın son derece başarılı ilk romanı, ender rastlanan bir kitap. Komik bir gizem barındıran başarılı bir suç romanı." Irish Times

"Yılın en eğlenceli kitaplarından… İyi yazılmış, kahkaha dolu ve oldukça keyifli." Daily Express

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com