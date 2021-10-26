Roman tadında bir tarih okuması: Mülazım Atıf Kamçıl biyografisi

Talha Burak Ünlü'nün kaleme aldığı İttihatçı bir Fedai: Mülâzım Atıf Kamçıl, Şemsi Paşa’yı öldüren gözü kara fedai Atıf Bey’in hayatını anlatan emsalsiz bir biyografi çalışması.

Arşiv belgelerinin yanı sıra Mülazım Atıf Bey’in şahsi evrakına ve fotoğraflarına da erişen Talha Burak Ünlü, II. Abdülhamid döneminin en kritik dönemini sürükleyici bir üslupla anlatıyor.

Tarihseverler için başucu kaynak özelliği taşıyan bu kitapta, edebi tatta tarihe ve gerçeklere uzanacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nın en buhranlı zamanlarında, vatan aşkıyla oluşturulan bir yapı olan İttihat ve Tarakki Cemiyeti, Osmanlı'nın zor koşullarında ve yaşanan toprak kayıplarına karşı daha fazla beklemeden harekete geçti.

Tarihin en zor dönemlerinden olan, günümüzde bile hala hararetle tartışılan bu cemiyet hakkında pek çok kitap yazıldı, makaleler döşendi. Ama elinizdeki bu kitap, uzun yılların bir birikimidir. Kitabı okurken tarihi yeniden yaşayacak, gerçeklerle bir kez daha yüzleşeceksiniz.

ATIF BEY'İN HAYATI...

Kitapta II. Meşrutiyet’in ilanında hayati bir rol oynayan, Enver Paşa’nın kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa’da başkan yardımcılığı yapan, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkez-i umumisinde yer alan, Malta sürgününe gönderilen, Meclis-i Mebûsan’da mebusluk, TBMM’de milletvekilliği yapan Atıf Bey’i yakından tanıyacak; yalnızca Mülazım Atıf’ın değil dönemdeki aktörlerin faaliyetlerine şahit olacaksınız.

ROMAN TADINDA TARİH

İttihatçı bir Fedai: Mülâzım Atıf Kamçıl, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Fedai Zabitan şubesine üye olan, II. Abdülhamid’e karşı isyan edip dağa çıkan Resneli Niyazi Bey’i durdurmak üzere hareket eden Şemsi Paşa’yı öldüren,Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesinde belki de en kritik rolü üstlenen Atıf Bey’in hayatını tarih okurlarına sunan titiz ve sürükleyici bir çalışma.

TARİHİ SERÜVENE TANIKLIK...

Literatüre mühim bir katkı sağlayan Talha Burak Ünlü’nün bu eserinde Mülâzım Atıf Kamçıl’ın hayat hikayesini okuyacak, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan tarihi bir serüvene tanıklık edeceksiniz.

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