Ruth Ware'den unutulmaz bir gerilim romanı: O Kız

Ruth Ware'in merakla beklenen eseri O Kız, okuyucuları karanlık bir sır perdesinin arkasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Hannah, Oxford Üniversitesi'ne adım attığında her şeyin mükemmel olacağını düşünmüştü. Yeni arkadaşlar, parlak bir gelecek ve en önemlisi, etkileyici, karizmatik April... Ancak bir gecede her şey alt üst oldu. April’in trajik ölümüyle Hannah’ın hayalleri karanlığa gömüldü.

Yıllar sonra, April’in katili olduğuna inanılan adam hapiste ölü bulununca, Hannah geçmişle yüzleşmek zorunda kalıyor. Gerçekten doğru kişiyi mi suçladı? Yoksa en güvendiği insanlar ona ihanet mi etti? On yıl önce April’in cesedini bulan kişi Hannah’tı. O gün gördüklerini sorgulamayan kişi yine oydu.

Tanıklığı, masum bir adamı hapse mi tıkmıştı? Gerçeği öğrenmesi gerekiyor, kendi arkadaşlarını sorgulamak zorunda kalsa bile. Çünkü katil, yabancı değil, tanıdığı biriydi...

YAZAR HAKKINDA

Ruth Ware, tam zamanlı bir yazar olmadan önce garsonluk kitapçılık, yabancı dil olarak İngilizce öğretmenliği ve basın memurluğu yaptı. Şimdi ailesiyle İngiltere’nin güney kıyısındaki Sussex’te yaşıyor.

Kapkaranlık Ormanda, On Numaralı Kamara, Yalan Oyunu, Bayan: Westaway’in Ölümü, The Turn of the Key ve One by One kitaplarının 1 numaralı New York Times ve Globe and Mail (Toronto) çoksatan yazarıdır.