Sabahattin Ali'den öğrencisine tembih: Daha çok oku, daha çok yazar tanı

Sabahattin Ali'den öğrencisine tembih: Daha çok oku, daha çok yazar tanı

Yazar Sabahattin Ali'nin evine giden bir öğrencisi, çıkarken yazardan tanınmış birinin kitabını ister. Ali de tanınmış yazar değil, daha çok okursa o kadar yazar tanıyacağını söyler.

Türk edebiyatının en üretken yazarlarından olan, 1946'da esrarengiz biçimde cinayete kurban giden Sabahhattin Ali, edebiyatımızın en çok okunan ve bilinen yazarların başında geliyor.

Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Sırça Köşk ve daha pek çok öykü ve roman kaleme alan yazarın kitaplara olan tutkusu da herkesçe malum.

"İNSAN KİTAP OKUYA OKUYA YAZAR TANIR"

Sabahattin Ali'yi evinde ziyaret eden talebesi, çıkarken okumak için bir kitap istemiş. "Tanınmış bir yazar olsun hocam." demiş. Sabahattin Ali'nin cevabı ise çok güzel...

"TANINMIŞ YAZAR ARAMA"

"Tanınmış yazar arama, insan kitap okuya okuya yazar tanır."

Ergül Tosun

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