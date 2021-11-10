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    Şairlerin kaleminden 10 Kasım şiirleri

    Şairlerin kaleminden 10 Kasım şiirleri

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra yazılan şiirlerden bir derleme...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:02
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    Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü. Gazi'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

    10 Kasım'a özel Gazi için yazılan şiirler...

    Atatürk Şiiri - Ülkü Duysak

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.

    Atatürk'ü Duymak - Behçet Necatigil

    Ulu rüzgâr esmedikçe

    Yaşamak uyumak gibi.

    Kişi ne zaman dinç;

    Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

    Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

    Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

    Ekmek olmak için önce

    Buğday olmak gibi.

    Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

    Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

    Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

    Her ışık-kaynak gibi.

    En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

    Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

    Daha da yakınsın, daha da sıcak

    Bıraktığın toprak gibi.

    Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

    Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

    Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

    Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

    Şairlerin kaleminden 10 Kasım şiirleri #1

    Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri - M. Esat Tozkoparan 

    Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

    Ekmeğim ak suyum berraksa,

    Ağaçlar çiçek açıyor

    Topraklar ısınabiliyorsa,

    Sesim gür çıkıyor

    Özgür özgür bakabiliyorsam,

    Sen varsın gözbebeklerimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.


    Yazabiliyorsam gönlümce

    Okuyabiliyorsam...

    Kazabiliyorsam toprağımı

    Gün ışığında çapa kürek elde,

    Çalışabiliyorsam gece gündüz

    Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

    Sen varsın yüreğimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

    Atam dünyaya gözlerini kapattı

    Atatürk'e Son Mektup - Halim Yağcıoğlu

    Siz beni hâlâ anlayamadınız,

    Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,

    Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diyorsunuz,

    Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

    Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

    Bırakın o altın yaprağı artık,

    Bırakın rahat etsin anılarda şehitler,

    Siz bana neler yaptınız ondan haber verin,

    Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin,

    Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

    Bana muştular getirin bir daha,

    Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan;

    Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı,

    Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı,

    Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

    Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda,

    Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz,

    Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın,

    Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

    Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

    Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,

    Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

    Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,

    Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

    Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

    Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü

    Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç

    ilerlememiş;

    Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek

    dururken,

    Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız

    gülen,

    Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

    Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla,

    Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavuklarla,

    Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister,

    Paydos öğünmeye, paydos avunmaya, yeter,

    yeter,

    Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil,

    Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

    Atatürk - Enis Behiç Koryürek

    Ey sanki alev saçlı zafer küheylaniyle

    Kurtardığın vatanda en yüce şehsüvarsın,

    Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyle

    Aldığı şâna lâyık bir tarihde bir sen varsın.

    Erişmez vasfına hiçbir rebabın sesi

    Sen yükseksin ilhamın yıldızlı göklerinden,

    Dehâdan kanatlanan kılıcının şulesi

    Ebediyette olmuş bir murassa kasiden,

    Kızıl gökte parlayan Ay-yıldız'ın nurusun.

    Sen en büyük milletin, Türklüğün gururusun

    Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda

    Gözler, gönüller senin, senin şeref de şan da!

    Şairlerin kaleminden 10 Kasım şiirleri #2

    10 Kasım Türküsü Şiiri - Fazıl Hüsnü Dağlarca

    Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

    Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

    Ulusun egemen olduğunu

    Özgür olduğunu

    Haykıracağım haykıracağım işte,

    Senin sustuğunca!

    Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

    Ana baba oğul kız,

    Dere tepe bucak köy,

    Yeryüzü yaşamalarımla değil

    Oralarda, Senin gittigince!

    Atatürk, taşıyacağım

    Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

    Senin taşıdığını;

    Yurdun gök ülküsü

    Dalgalanırken,

    Senin bayrağını yücelteceğim.

    Senin çıktığınca.


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