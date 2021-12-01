Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri açıklandı

Sedat Simavi Ödülleri’ne Orhan Pamuk'un Veba Geceleri adlı romanı değer görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı.

Yazar Orhan Pamuk’un Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Veba Geceleri adlı son romanı, 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer bulundu.

Tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak olan ödül töreni, 1953’te vefat eden TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 45 yıldan bu yana yapılıyor.

ÖDÜLÜN VERİLDİĞİ DALLAR

Ödüller gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.