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    Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri açıklandı

    Sedat Simavi Ödülleri’ne Orhan Pamuk'un Veba Geceleri adlı romanı değer görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 15:42
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    Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri açıklandı

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı.

    Yazar Orhan Pamuk’un Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Veba Geceleri adlı son romanı, 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer bulundu.

    Tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak olan ödül töreni, 1953’te vefat eden TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 45 yıldan bu yana yapılıyor.

    Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri açıklandı #1

    ÖDÜLÜN VERİLDİĞİ DALLAR

    Ödüller gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.

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