Şehir yaşamının karmaşasında dengede kalmanın yollarını anlatan kitap: Ahenk İçinde Yazar ve farkındalık (mindfulness) eğitmeni İlksen Utlu’nun yeni kitabı Ahenk İçinde, raflarda yerini aldı. Ahenk İçinde kitabı okurlara rehber niteliği taşıyor.

ensonhaber.com

Özellikle şehirde yaşayan insanlara, kendileriyle ve hayatla uyum içinde bir yaşam sürdürebilmek için faydalı öneriler sunan Ahenk İçinde, bunun ancak bir parçası olduğumuz doğayla ilişkimiz üzerinden mümkün olabileceğini anlatıyor.

Hayatın içinde daha çok anlam, dinginlik bulmak, olağanın içindeki mucizeleri görüp keyfini sürebilmek için sunduğu önerilerle bir rehber niteliğindeki kitap, özgün doğamızla bağlantımızı hatırlatmayı amaçlıyor.

10 yıllık öğretmenlik deneyimi olan İlksen Utlu, son yıllarda çalışmalarına farkındalık (mindfulness) eğitmeni olarak devam ediyor. Daha önce ilk çocuk kitabı Üzüntü ile Neşe, Gezerler Hep El Ele’yi çıkaran Utlu, şimdi de Doğan Novus tarafından yayımlanan Ahenk İçinde adlı kitabıyla okurlarla buluşuyor.

Yaşam ahengini yitirmek

Hepimiz biraz yorgunuz. İçinde bulunduğumuz hız çağının kuşatmasında, daha hızlı olmaya, aynı anda birçok işi yapmaya, farklı farklı rolleri mükemmel bir biçimde giyinmeye çalışıyoruz.

Ve bütün bunları kotarmaya çalışırken merkezimizden savruluyor, kendimizden ve doğadan kopuyoruz. Geçmişin hikâyelerine takılıyor, gerçekliği olmayan kaygılarla boğuşuyor, yaşam ahengimizi yitiriyoruz.

Sayfa: 184

Derin bir nefes al, arkana yaslan

Oysa hepimiz kendimizi iyi hissetmek, hayatı üretken, keyifli bir biçimde yaşamak istiyoruz. Peki, bu nasıl mümkün? Kendimiz ve yaşamla ahenk içinde olmak ancak ayrılmaz bir parçası olduğumuz doğayla ilişkimizle mümkün.

Doğanın salınımlarıyla uyum içinde, yazı yazda, baharı baharda, kışı kışta yaşamak ve merkezinde, hafif, telaşsız bir akışta olmak, nefeslenmek.

Derin bir nefes al şimdi! Arkana yaslan. Hatırla ,ahenk içinde bir yaşam için ahenk senin içinde...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com