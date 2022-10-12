Sezai Karakoç'un toplumsal ve kültürel hayata ışık tutan hatıraları

Geçen yıl vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'nde yayımlanan hatıraları kitap haline getirildi.

Diriliş Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Karakoç'un yaşadığı dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi hayatına ışık tutan Hatıralar adlı eser iki cilt halinde okuyucuların istifadesine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulaziz Karakoç, şair Karakoç'un 1988-1992 arasında Diriliş Dergisi'nde yayımladığı hatıralarının kitap olarak basılmasını arzu ettiğini söyledi.

Sezai Karakoç'un vefatından sonra aileyi temsilen Diriliş Yayınları'nın faaliyetlerini sürdüren Karakoç, şaire İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora takdiminden sonra yapılan sohbette de bu isteğini dile getirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sağlığında bazı hazırlıklar da yapılmıştı. Bizler bu arzusunu vasiyet gibi kabul edip, dergide yayımlanan metne sadık kalarak, Diriliş Yayınları olarak hatıraları iki cilt halinde bastık. Hatıralar kitabının hem hakkında yazılan, söylenen yanlışlıkların bizzat kendi kaleminden düzeltilmesi hem de yaşadığı dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi hayatına ışık tutması açısından önemli olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Eserleri, Müslüman gencin şahsiyet kazanmasına katkı sunacak"

AA'da yer alan habere göre; Karakoç, "Genç Müslümana Öğütler" adlı çeviri eserinin de Karakoç'un arzusu üzerine Diriliş Yayınları arasında yayınlandığına işaret ederek, "Üstadın 'Diriliş Neslinin Amentüsü' isimli eseriyle birlikte okunduğunda, bu eserin Müslüman gencin çağın rüzgarları karşısında eğilmeyecek, savrulmayacak bir şahsiyet kazanmasında çok ciddi katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Değerleri gelecek nesillere aktarmak

Sezai Karakoç'un paha biçilemez bir miras bıraktığını vurgulayan Karakoç, "Gerek Diriliş külliyatını, gerekse Diriliş Görüş ve Hareketinin kurumları olan Diriliş Yayınları'nı ve Yüce Diriliş Partisi'ni bizlere emanet etti. Bu kutlu emaneti, gelecek nesillere en doğru ve en sağlıklı bir şekilde aktarmak için gerekli iradeyi, aklı ve ruhu bizlere nasip etmesini Allah'tan diliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Genç Müslümana Öğütler"

Diriliş Yayınları tarafından yayımlanan Hatıralar eserinin 1. cildinde ailesi, çocukluk yılları ve okul hayatı yer alırken 2. cildinde ise üniversiteden sonraki hayatına ilişkin bilgiler yer alıyor. Yine Diriliş Dergisi'ndeki yazılarından Sezai Karakoç'un sağlığında sadeleştirerek yayınladığı M. Cemil müstearıyla Bedir Yayınları tarafından 1965'te ilk baskısı yapılan Genç Müslümana Öğütler isimli eser de Diriliş Yayınları'nın okuyucuyla buluşturduğu yayımlar arasında yer alıyo